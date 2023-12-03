США на 50% збільшили фінансування виробництва снарядів через допомогу Україні

Американські снаряди. Фото: mil.in.ua

Сполучені штати Америки наростили на 50% фінансування виробництва боєприпасів. Такі дії обумовлені високими темпами витрат американських снарядів в Україні.

Про це заявив голова міноборони США Ллойд Остін.

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Так, на тлі військової допомоги Україні фінансування виробництва снарядів у США зросло на 50%. А з початку роботи адміністрації Байдена артилерійські боєприпаси в країні стали виробляти у чотири рази більше.

У Пентагоні голосили, що США — наймогутніша країна на Землі, яка зберігає здатність спрямовувати допомогу одразу до кількох місць воєнних дій, маючи на увазі Ізраїль та Україну.

Тому Вашингтон "не дозволить ХАМАСу або Путіну перемогти".

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський звернувся до країн Заходу, включаючи США, з проханням надати Україні кредити та ліцензії для збільшення виробництва зброї. Зараз держава зосереджена на збільшенні вітчизняного виробництва озброєнь.

Також ми писали, що уряд Німеччини 1 грудня вирішив надати Україні новий пакет військової допомоги Україні. До нього входять різні види техніки, снаряди та системи для протидії дронам.