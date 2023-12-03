США на 50% увеличили финансирование производства снарядов из-за помощи Украине

Американские снаряды. Фото: mil.in.ua

Соединенные штаты Америки увеличили на 50% финансирование производства боеприпасов. Такие действия обусловлены высокими темпами расхода американских снарядов в Украине.

Об этом заявил глава минобороны США Ллойд Остин.

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Так, на фоне военной помощи Украине финансирование производства снарядов в США выросло на 50%. А с начала работы администрации Байдена артиллерийские боеприпасы в стране стали производить в четыре раза больше.

В Пентагоне гласили, что США — самая могущественная страна на Земле, которая сохраняет способность направлять помощь сразу в несколько мест военных действий, имея в виду Израиль и Украину.

Поэтому Вашингтон "не позволит ХАМАСу или Путину победить".

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский обратился в страны Запада, включая США, с просьбой предоставить Украине кредиты и лицензии для увеличения производства оружия . В настоящее время государство сосредоточено на увеличении отечественного производства вооружений.

Также мы писали, что правительство Германии 1 декабря решило предоставить Украине новый пакет военной помощи Украине. В него входят различные виды техники, снаряды и системы для противодействия дронам.