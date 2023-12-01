Зеленський попросив у Заходу кредити та ліцензії для виробництва зброї

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео The Associated Press

Президент України Володимир Зеленський звернувся до країн заходу, включаючи США, з проханням надати Україні кредити та ліцензії для збільшення виробництва зброї. Зараз держава зосереджена на збільшенні вітчизняного виробництва озброєнь.

Про це повідомив Володимир Зеленський в інтерв’ю The Associated Press.

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Зеленський попросив у західних союзників кредити на виробництво зброї

За інформацією видання, зараз Україна зосередилася на виробництві власного озброєння. Зазначається, що на це виділяється велика частина коштів з держбюджету. Однак, нинішніх обсягів виробництва зброї не достатньо, щоб суттєво повпливати на хід війни.

Володимир Зеленський звернувся до західних союзників з Європейського Союзу та США з проханням надати державі вигідні кредити та контракти для виробництва вітчизняного озброєння. За словами Зеленського, "це вихід" у ситуації, що склалася. Він додав, що ніщо не лякає Росію більше, ніж забезпечена військовою зброєю Україна.

Дешеві кредити та ліцензії на виробництво американської зброї

Крім того, під час своєї останньої зустрічі з президентом США Джо Байденом та членами Конгресу глава держави також просив кредити для виробництва зброї. Він закликав союзників надати Україні дешеві кредити та ліцензії на виробництво американської зброї.

"Дайте нам ці можливості, і ми будуватимемо. Яких би зусиль і часу це не зажадало, ми зробимо це, і зробимо це дуже швидко", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, Президент Латвії Едгарс Рінкевичс відвідав Україну 24 листопада. Під час зустрічі з Президентом України політики обговорили можливості посилення української протиповітряної оборони на фронті та збільшення постачання зброї. Також торкнулися теми надання державі броньованої техніки для евакуації поранених військових.

Додамо, Міноборони спільно з Міністерством стратегічних галузей промисловості у 2024 році збільшать у декілька разів виробництво ракет, боєприпасів, озброєння та військової техніки. Основну увагу звернуть на засоби протиповітряної оборони.