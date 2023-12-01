Зеленский попросил у Запада кредиты и лицензии на производство оружия

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео The Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к странам Запада, включая США, с просьбой предоставить Украине кредиты и лицензии для увеличения производства оружия. В настоящее время государство сосредоточено на увеличении отечественного производства вооружений.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в интервью The Associated Press.

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По информации издания, сейчас Украина сосредоточилась на производстве собственного вооружения. Отмечается, что на это выделяется большая часть средств из госбюджета. Однако нынешних объемов производства оружия недостаточно, чтобы существенно повлиять на ход войны.

Владимир Зеленский обратился к западным союзникам из Европейского Союза и США с просьбой предоставить государству выгодные кредиты и контракты по производству отечественного вооружения. По словам Зеленского, "это выход" в сложившейся ситуации. Он добавил, что ничто не пугает Россию больше, чем обеспеченная военным оружием Украина.

Дешевые кредиты и лицензии на производство американского оружия

Кроме того, во время последней встречи с президентом США Джо Байденом и членами Конгресса глава государства также просил кредиты для производства оружия. Он призвал союзников предоставить Украине дешевые кредиты и лицензии на производство американского оружия.

"Дайте нам эти возможности, и мы будем строить. Каких бы усилий и времени это ни потребовало, мы сделаем это, и сделаем это очень быстро", — сказал Зеленский.

Напомним, Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс посетил Украину 24 ноября. В ходе встречи с Президентом Украины политики обсудили возможности усиления украинской противовоздушной обороны на фронте и увеличения поставок оружия. Также затронули тему предоставления государству бронированной техники для эвакуации раненых военных.

Минобороны совместно с Министерством стратегических отраслей промышленности в 2024 году увеличат в несколько раз производство ракет, боеприпасов, вооружения и военной техники. Основное внимание будет обращено на средства противовоздушной обороны.