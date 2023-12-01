Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Зеленский попросил у Запада кредиты и лицензии на производство оружия arrow

Зеленский попросил у Запада кредиты и лицензии на производство оружия

1 декабря 2023 12:24
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Зеленский попросил у Запада кредиты и лицензии на производство оружия
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео The Associated Press
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к странам Запада, включая США, с просьбой предоставить Украине кредиты и лицензии для увеличения производства оружия. В настоящее время государство сосредоточено на увеличении отечественного производства вооружений.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в интервью The Associated Press.

Читайте также:

Зеленский попросил у западных союзников кредиты на производство оружия

По информации издания, сейчас Украина сосредоточилась на производстве собственного вооружения. Отмечается, что на это выделяется большая часть средств из госбюджета. Однако нынешних объемов производства оружия недостаточно, чтобы существенно повлиять на ход войны.

Владимир Зеленский обратился к западным союзникам из Европейского Союза и США с просьбой предоставить государству выгодные кредиты и контракты по производству отечественного вооружения. По словам Зеленского, "это выход" в сложившейся ситуации. Он добавил, что ничто не пугает Россию больше, чем обеспеченная военным оружием Украина.

Дешевые кредиты и лицензии на производство американского оружия

Кроме того, во время последней встречи с президентом США Джо Байденом и членами Конгресса глава государства также просил кредиты для производства оружия. Он призвал союзников предоставить Украине дешевые кредиты и лицензии на производство американского оружия.

"Дайте нам эти возможности, и мы будем строить. Каких бы усилий и времени это ни потребовало, мы сделаем это, и сделаем это очень быстро", — сказал Зеленский.

Напомним, Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс посетил Украину 24 ноября. В ходе встречи с Президентом Украины политики обсудили возможности усиления украинской противовоздушной обороны на фронте и увеличения поставок оружия. Также затронули тему предоставления государству бронированной техники для эвакуации раненых военных.

Минобороны совместно с Министерством стратегических отраслей промышленности в 2024 году увеличат в несколько раз производство ракет, боеприпасов, вооружения и военной техники. Основное внимание будет обращено на средства противовоздушной обороны.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Меняют окна вместо покупки оборудования — заработает ли реабилитационный центр в Пуща-Водице - 80x80

Меняют окна вместо покупки оборудования — заработает ли реабилитационный центр в Пуща-Водице

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

Актуальное по теме