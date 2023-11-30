У Міноборони повідомили про збільшення виробництва ППО в Україні
Міноборони спільно з Міністерством стратегічних галузей промисловості у 2024 році збільшать у декілька разів виробництво ракет, боєприпасів, озброєння та військової техніки. Основну увагу звернуть на засоби протиповітряної оборони.
Про це повідомляє Міноборони.
Виробництво озброєння в Україні
"Головна увага присвячуватиметься виробництву засобів протиповітряної оборони — від звичайних переносних зенітно-ракетних комплексів до систем ППО з дальністю більш як 100 кілометрів (на кшталт ЗРК "Корал")", — розповів заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.
За його словами, в затвердженому бюджеті на 2024 рік передбачено, що близько 175 мільярдів гривень виділяється на закупівлю ракет і боєприпасів.
У Міноборони наголосили, що розбудова вітчизняного оборонно-промислового комплексу є пріоритетом для міністерства оборони України.
Нагадаємо, у Києві відбулася зустріч міністра оборони України Рустема Умєрова з військовими аташе. У рамках свого виступу міністр назвав фактор, який допоможе Україні виграти війну.
Також ми писали, що у Міноборони України та ЗСУ запровадили ще низку стандартів НАТО. Йдеться про повітряні та космічні операції.
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