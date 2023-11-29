У Міноборони України назвали фактор, який допоможе виграти війну

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: скриншот

У Києві відбулася зустріч міністра оборони України Рустема Умєрова з військовими аташе. У рамках свого виступу міністр назвав фактор, який допоможе Україні виграти війну.

Про це повідомляє Міноборони України.

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Повідомляється, що зустріч пройшла в рамках співробітництва в IT-коаліції, привертаючи увагу представників із більш ніж 30 країн, які беруть активну участь у Контактній групі, націленій на оборону України.

Умєров наголосив на значущості технологій у перемозі над противником, зазначаючи, що попри масову мобілізацію та інтенсивну промислову діяльність Росії, саме інноваційні, асиметричні рішення стануть ключем до успіху України.

"Війну виграють технології. Росіяни можуть мобілізувати для м'ясних штурмів мільйони, а їхні заводи за Уралом працюють у три зміни", — сказав він.

Також міністр наголосив на важливості винаходу, тестування та масштабування технологій, особливо з підтримкою міжнародних партнерів.

Ціль IT-коаліції

За словами заступника міністра оборони Катерини Черногоренко, ІТ-коаліція спрямована на створення необхідної цифрової основи для впровадження новітніх технологічних розробок.

При цьому Черногоренко закликала міжнародну спільноту скористатися унікальною можливістю тестування військових рішень на території України, стверджуючи, що країна готова запропонувати свій досвід та ресурси для спільної перемоги у війні технологій.

Що таке IT-коаліція

IT-коаліція є особливою групою країн у рамках Контактної групи для захисту України (відомої як "формат Рамштайн"), очолювану Естонією та Люксембургом.

Ця коаліція фокусується на наданні підтримки українському Міністерству оборони та Збройним Силам у галузях інформаційних технологій, зв'язку та кібербезпеки.

На цей час до ініціативи залучено шість країн: Естонія, Люксембург, Бельгія, Данія, Латвія та Литва, при цьому очікується швидке приєднання Ісландії до цього списку.

Нагадаємо, міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін розповів, яку суму отримав Київ із квітня минулого року від країн, що входять до Контактної групи з оборони України. За його словами, йдеться про більш ніж 80 мільярдів доларів.

Також ми писали, міністр оборони Рустем Умєров підкреслив, що Збройні сили України мають план з деокупації українських територій, і вони чітко його дотримуються. Німеччина поки не передасть крилатих ракет Taurus, які потрібні Україні для успішного контрнаступу.