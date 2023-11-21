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Умєров про деокупацію територій — у нас є план, і ми його дотримуємось

21 листопада 2023 18:18
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій
Умєров про деокупацію територій — у нас є план, і ми його дотримуємось
Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: УП.
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій

Збройні сили України мають план щодо деокупації українських територій та проводять заходи відповідно до нього. Та чи допоможе Німеччина українському наступу — передав крилаті ракети Taurus.

Про це міністр оборони Рустем Умєров розповів на спільній конференції з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, повідомив OBOZ.ua.

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Що сказав Рустем Умєров про деокупацію територій та крилаті німецькі ракети Taurus

"Щодо деокупації всіх тимчасово окупованих територій у нас є план, і згідно цього плану ми рухаємося. Зупинки немає. Ми продовжуємо", — зазначив Умєров.

Він запевнив, що ЗСУ не дадуть ворожим військам можливості для перегрупування чи чогось подібного.

Крім того, міністр оборони зазначив, що далекобійні крилаті ракети Taurus, які Україна потребує для успішного контрнаступу, Німеччина поки не передаватиме. Цю ж інформацію підтвердив Пісторіус.

"Моя відповідь досить коротка: немає жодної нової інформації про Taurus", — сказав німецький міністр.

Водночас Рустем Умєров запевнив, що робота над цим питанням триває.

"У цьому питанні я підтримую свого колегу — ми працюємо. Поки що рішення немає", — сказав він.

Нагадаємо, міністр оборони Рустем Умєров заявив, що наразі не було ухвалено рішень щодо зміни українських командувачів. Проте, якщо це станеться, то суспільство обов'язково про це дізнається.

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