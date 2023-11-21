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Умеров о деоккупации территорий — у нас есть план, и мы его придерживаемся

21 ноября 2023 18:18
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей
Умеров о деоккупации территорий — у нас есть план, и мы его придерживаемся
Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: УП.
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей

Вооруженные силы Украины имеют план по деоккупации украинских территорий и четко его придерживаются. Германия пока не передаст крылатые ракеты Taurus, которые нужны Украине для успешного контрнаступления.

Об этом министр обороны Рустем Умеров рассказал на совместной конференции с министром обороны Германии Борисом Писториусом, сообщил OBOZ.ua.

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"По деоккупации всех временно оккупированных территорий у нас есть план, и согласно этому плану мы двигаемся. Остановки нет. Мы продолжаем", — отметил Умеров.

Он заверил, что ВСУ не дадут вражеским войскам возможности для перегруппировки или чего-либо подобного.

Кроме того, министр обороны отметил, что дальнобойные крылатые ракеты Taurus, которые нужны Украине для успешного контрнаступления, Германия пока не будет передавать. Эту же информацию подтвердил Писториус.

"Мой ответ достаточно короткий: нет никакой новой информации о Taurus ", — сказал немецкий министр.

В то же время Рустем Умеров заверил, что работа над этим вопросом продолжается.

"В этом вопросе я поддерживаю своего коллегу — мы работаем. Пока решения нет", — сказал он.

Напомним, министр обороны Рустем Умеров заявил, что пока не были приняты решения о замене украинских командующих. Однако если это произойдет, то общество обязательно об этом узнает.

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