Умєров відповів, чи розглядається питання щодо звільнення головних командувачів ЗСУ

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: facebook/rustemumerov.ua

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що наразі не було ухвалено рішень щодо зміни українських командувачів. Проте якщо це станеться, то суспільство обов'язково про це дізнається.

Про це він сказав під час спільної прес-конференції з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, пише РБК-Україна.

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Щодо ймовірного звільнення Тарнавського та Наєва

Коли в Умєрова запитали щодо можливості звільнення командувача Об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва та командувача ОСУВ "Таврія" Олександра Тарнавського, він не відповів прямо на це запитання.

"Тема, яка стосується зміни командувачів, вона проходить за всіма параметрами, які ми у своєму внутрішньому периметрі обговорюємо. У цьому плані маємо сказати, що рішення поки не прийнято, але ми робимо все можливе, щоб підвищити ефективність. І якщо це станеться, то ми дуже відкрито спілкуватимемося з вами", — наголосив він.

Звільнення командувачів у Міноборони

За його словами, такі обговорення можуть відбуватися щодо питань, які виникали раніше, або вони обговорюються для того, аби міністерство "досягло більшої ефективності".

Зазначимо, Рустем Умєров особисто зробив подання Президенту Володимиру Зеленському щодо звільнення командувача Медичних сил ЗСУ. За його словами, "причини такого кроку очевидні для всіх, хто б'ється в лавах Сил оборони України, та усіх, хто допомагає".

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський звільнив заступника голови Служби зовнішньої розвідки України Олександра Тарасовського. На своїй посаді він пробув рік.