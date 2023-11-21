Сирський розповів, на яких напрямках тривають жорсткі бої

Генерал-полковник Олександр Сирський з військовими. Фото: Telegram

Для штурму українських позицій на усіх напрямках російські загарбники продовжують використовувати підрозділи "Шторм Z" і "Шторм V". Вони сформовані з ув’язнених та військових штрафників.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський.

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Генерал-полковник додав, що на Куп’янському напрямку противник продовжує наступальні дії. Ворог намагається вийти до населеного пункту Синьківка, Харківської області, щоб продовжити наступ на місто Куп’янськ.

"Наші захисники відбивають всі спроби на даному напрямку", — зазначив Сирський.

В той же час на Лиманському напрямку ворог стягує резерви та проводить перегрупування, щоб підготуватись до продовження атакувальних дій.

"Поблизу Бахмута тривають важкі бої. Окупанти продовжують атакувальні дії. Противник намагається вибити українських захисників з позицій в районі Кліщиївки. Сили оборони тримають оборону і наносять великі втрати російським військам, як в техніці так і в живій силі", — розповів військовий.

Сирський також відзвітував, що з початку місяця в оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця" було ліквідовано понад шість із половиною тисяч російських окупантів, знищено або пошкоджено близько вісімсот одиниць військової техніки окупантів. Серед них 79 танків, 136 одиниць броньованої техніки та 170 різних зразків ворожої артилерії.

Раніше ми розповідали, зщо російські окупанти зупинили активні дії на ділянці Ягідне — Куп'янськ-Вузловий. Вони зазнали значних втрат і наразі проводять перегрупування.

Нагадуємо, що командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський привітав українських військових з Днем ракетних військ і артилерії. За його словами, артилеристи є "Богами війни".