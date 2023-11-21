Сырский рассказал, на каких направлениях продолжаются жестокие бои
Для штурма украинских позиций на всех направлениях российские захватчики продолжают использовать подразделения "Шторм Z" и "Шторм V". Они сформированы из заключенных и военных штрафников.
Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский.
Россияне не прекращают наступательных действий
Генерал-полковник добавил, что на Купянском направлении противник продолжает наступательные действия. Враг пытается выйти к населенному пункту Синьковка Харьковской области, чтобы продолжить наступление на город Купянск.
"Наши защитники отбивают все попытки на данном направлении", — отметил Сырский.
В то же время, на Лиманском направлении враг взимает резервы и проводит перегруппировку, чтобы подготовиться к продолжению атакующих действий.
"Вблизи Бахмута продолжаются тяжелые бои. Оккупанты продолжают атакующие действия. Противник пытается выбить украинских защитников с позиций в районе Клещиевки. Силы обороны держат оборону и наносят большие потери российским войскам, как в технике так и в живой силе", — рассказал военный.
Сырский также отчитался, что с начала месяца в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" было ликвидировано более шести с половиной тысяч российских оккупантов, уничтожены или повреждены около восьмисот единиц военной техники оккупантов. Среди них 79 танков, 136 единиц бронированной техники и 170 разных образцов вражеской артиллерии.
Ранее мы рассказывали, что российские оккупанты остановили активные действия на участке Ягодное — Купянск-Узловой. Они понесли значительные потери и сейчас проводят перегруппировку.
Напоминаем, что командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский поздравил украинских военных с Днем ракетных войск и артиллерии. По его словам, артиллеристы являются "Богами войны".
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