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Сырский рассказал, на каких направлениях продолжаются жестокие бои

21 ноября 2023 08:24
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Сырский рассказал, на каких направлениях продолжаются жестокие бои
Генерал-полковник Александр Сырский с военными. Фото: Telegram
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Для штурма украинских позиций на всех направлениях российские захватчики продолжают использовать подразделения "Шторм Z" и "Шторм V". Они сформированы из заключенных и военных штрафников.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский.

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Генерал-полковник добавил, что на Купянском направлении противник продолжает наступательные действия. Враг пытается выйти к населенному пункту Синьковка Харьковской области, чтобы продолжить наступление на город Купянск.

"Наши защитники отбивают все попытки на данном направлении", — отметил Сырский.

В то же время, на Лиманском направлении враг взимает резервы и проводит перегруппировку, чтобы подготовиться к продолжению атакующих действий.

"Вблизи Бахмута продолжаются тяжелые бои. Оккупанты продолжают атакующие действия. Противник пытается выбить украинских защитников с позиций в районе Клещиевки. Силы обороны держат оборону и наносят большие потери российским войскам, как в технике так и в живой силе", — рассказал военный.

Сырский также отчитался, что с начала месяца в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" было ликвидировано более шести с половиной тысяч российских оккупантов, уничтожены или повреждены около восьмисот единиц военной техники оккупантов. Среди них 79 танков, 136 единиц бронированной техники и 170 разных образцов вражеской артиллерии.

Ранее мы рассказывали, что российские оккупанты остановили активные действия на участке Ягодное — Купянск-Узловой. Они понесли значительные потери и сейчас проводят перегруппировку.

Напоминаем, что командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский поздравил украинских военных с Днем ракетных войск и артиллерии. По его словам, артиллеристы являются "Богами войны".

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