Умеров ответил, рассматривается ли вопрос об увольнении главных командующих ВСУ

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: facebook/rustemumerov.ua

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что пока не были приняты решения по смене украинских командующих. Однако, если это произойдет, то общество обязательно об этом узнает.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с министром обороны Германии Борисом Писториусом, пишет РБК-Украина.

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Когда в Умерова спросили о возможности увольнения командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева и командующего ОСУВ "Таврия" Александра Тарнавского, он не ответил прямо на этот вопрос.

"Тема, которая касается смены командующих, она проходит по всем параметрам, которые мы в своем внутреннем периметре обсуждаем. В этом плане должны сказать, что решение пока не принято, но мы делаем все возможное, чтобы повысить эффективность. И если это произойдет, то мы будем очень открыто общаться с вами", — подчеркнул он.

Увольнение командующих в Минобороны

По его словам, такие обсуждения могут проходить по вопросам, которые возникали раньше, или они обсуждаются для того, чтобы министерство "достигло большей эффективности".

Отметим, Рустем Умеров лично сделал представление Президенту Владимиру Зеленскому об увольнении командующего Медицинскими силами ВСУ. По его словам, "причины такого шага очевидны для всех, кто борется в рядах Сил обороны Украины, и для всех, кто помогает".

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя председателя Службы внешней разведки Украины Александра Тарасовского. В своей должности он пробыл год.