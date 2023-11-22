Умеров назвал оружие, которое изменило ситуацию на фронте
Министр обороны Рустем Умеров выступил на открытии 17-й встречи Контактной группы по обороне Украины. Он назвал оружие, изменившее ситуацию на фронте.
Об этом сообщает Минобороны.
Встреча в формате "Рамштайн"
По словам Умерова, Силы обороны и безопасности Украины вытеснили российские военные корабли из Черного моря и постепенно восстанавливают свободу мореходства, даже не имея собственного мощного военного флота. Это результаты асимметричных действий Украины.
"Россия точно не планирует останавливаться сама. Единственный язык, который может понять Москва, — это сила. И мы хорошо выучили этот язык", — заявил Умеров.
Министр обороны рассказал, что согласно отчету Генштаба ВСУ, только со времени последней встречи в рамках формата "Рамштайн", которая состоялась шесть недель назад, РФ потеряла почти 36 тысяч солдат.
Умеров назвал оружие, изменившее ситуацию на фронте:
- системы HIMARS;
- ракеты Stormshadow;
- SCALP;
- ATACMS;
- танки Abrams;
- Challenger;
- Leopard.
По словам Умерова, дальнейшее развитие коалиций способностей помогут Украине вместе с партнерами защитить миллионы невинных жизней.
"Наши люди ждут возможности вернуться домой. Отстроить свои дома. Воссоединиться со своими семьями", — подчеркнул он.
Министр обороны Украины добавил, что личная роль и привлечение Ллойда Остина в председательство на встречах в рамках формата "Рамштайн" неоценимы.
Напомним, министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин рассказал, какую сумму получил Киев с апреля прошлого года от стран, входящих в Контактную группу по обороне Украины. По его словам, речь идет о более чем 80 миллиардах долларов.
Также мы писали, министр обороны Рустем Умеров подчеркнул, что у Вооруженных силах Украины есть план по деоккупации украинских территорий, и они четко его соблюдают. Германия пока не передаст крылатые ракеты Taurus, которые нужны Украине для успешного контрнаступления.
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