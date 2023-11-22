Умеров назвал оружие, которое изменило ситуацию на фронте

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Министр обороны Рустем Умеров выступил на открытии 17-й встречи Контактной группы по обороне Украины. Он назвал оружие, изменившее ситуацию на фронте.

Об этом сообщает Минобороны.

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По словам Умерова, Силы обороны и безопасности Украины вытеснили российские военные корабли из Черного моря и постепенно восстанавливают свободу мореходства, даже не имея собственного мощного военного флота. Это результаты асимметричных действий Украины.

"Россия точно не планирует останавливаться сама. Единственный язык, который может понять Москва, — это сила. И мы хорошо выучили этот язык", — заявил Умеров.

Министр обороны рассказал, что согласно отчету Генштаба ВСУ, только со времени последней встречи в рамках формата "Рамштайн", которая состоялась шесть недель назад, РФ потеряла почти 36 тысяч солдат.

Умеров назвал оружие, изменившее ситуацию на фронте:

системы HIMARS;

ракеты Stormshadow;

SCALP;

ATACMS;

танки Abrams;

Challenger;

Leopard.

По словам Умерова, дальнейшее развитие коалиций способностей помогут Украине вместе с партнерами защитить миллионы невинных жизней.

"Наши люди ждут возможности вернуться домой. Отстроить свои дома. Воссоединиться со своими семьями", — подчеркнул он.

Министр обороны Украины добавил, что личная роль и привлечение Ллойда Остина в председательство на встречах в рамках формата "Рамштайн" неоценимы.

Пост Минобороны. Фото: скриншот

Пост Минобороны. Фото: скриншот

Напомним, министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин рассказал, какую сумму получил Киев с апреля прошлого года от стран, входящих в Контактную группу по обороне Украины. По его словам, речь идет о более чем 80 миллиардах долларов.

Также мы писали, министр обороны Рустем Умеров подчеркнул, что у Вооруженных силах Украины есть план по деоккупации украинских территорий, и они четко его соблюдают. Германия пока не передаст крылатые ракеты Taurus, которые нужны Украине для успешного контрнаступления.