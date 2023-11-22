Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Умєров назвав зброю, яка змінила ситуацію на фронті arrow

Умєров назвав зброю, яка змінила ситуацію на фронті

22 листопада 2023 19:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Умєров назвав зброю, яка змінила ситуацію на фронті
Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міністр оборони Рустем Умєров виступив на відкритті 17-ї зустрічі Контактної групи з питань оборони України. Він назвав зброю, яка змінила ситуацію на фронті.

Про це повідомляє Міноборони.

Читайте також:

Зустріч у форматі "Рамштайн"

За словами Умєрова, Сили оборони та безпеки України витіснили російські військові кораблі з Чорного моря та поступово відновлюють свободу мореплавства, навіть не маючи власного потужного військового флоту. Це результати асиметричних дій України.

"Росія точно не планує зупинятися сама. Єдина мова, яку може зрозуміти Москва, — це сила. І ми добре вивчили цю мову", — заявив Умєров.

Міністр оборони розповів, що згідно зі звітом Генштабу ЗСУ, лише з часу останньої зустрічі у рамках формату "Рамштайн", яка відбулася шість тижнів тому, РФ втратила майже 36 тисяч солдатів.

Умєров назвав зброю, яка змінила ситуацію на фронті:

  • системи HIMARS;
  • ракети Stormshadow;
  • SCALP;
  • ATACMS;
  • танки Abrams;
  • Challenger;
  • Leopard.

За словами Умєрова, подальший розвиток коаліцій спроможностей допоможуть Україні разом з партнерами захистити мільйони невинних життів. 

"Наші люди чекають на можливість повернутися додому. Відбудувати свої оселі. Возз’єднатися зі своїми родинами", — наголосив він.

Міністр оборони України додав, що особиста роль і залучення Ллойда Остіна у головування на зустрічах у рамках формату "Рамштайн" є неоціненними.  

 

null
Допис Міноборони. Фото: скриншот
null
Допис Міноборони. Фото: скриншот

Нагадаємо, міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін розповів, яку суму отримав Київ з квітня минулого року від країн, що входять до Контактної групи з питань оборони України. За його словами, йдеться про понад 80 мільярдів доларів. 

Також ми писали, міністр оборони Рустем Умєров наголосив, що Збройні сили України мають план щодо деокупації українських територій та проводять заходи відповідно до нього. Німеччина поки не передасть Україні крилаті ракети Taurus, які потрібні для успішного контрнаступу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

15:39 Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС — на п'ятому енергоблоці стався витік

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

Новина з відео

20:45 Рецепт моркви по-корейськи, яка смачніша ніж на ринку

Актуальне по темі