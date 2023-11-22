Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Міністр оборони Рустем Умєров виступив на відкритті 17-ї зустрічі Контактної групи з питань оборони України. Він назвав зброю, яка змінила ситуацію на фронті.

Про це повідомляє Міноборони.

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Зустріч у форматі "Рамштайн"

За словами Умєрова, Сили оборони та безпеки України витіснили російські військові кораблі з Чорного моря та поступово відновлюють свободу мореплавства, навіть не маючи власного потужного військового флоту. Це результати асиметричних дій України.

"Росія точно не планує зупинятися сама. Єдина мова, яку може зрозуміти Москва, — це сила. І ми добре вивчили цю мову", — заявив Умєров.

Міністр оборони розповів, що згідно зі звітом Генштабу ЗСУ, лише з часу останньої зустрічі у рамках формату "Рамштайн", яка відбулася шість тижнів тому, РФ втратила майже 36 тисяч солдатів.

Умєров назвав зброю, яка змінила ситуацію на фронті:

системи HIMARS;

ракети Stormshadow;

SCALP;

ATACMS;

танки Abrams;

Challenger;

Leopard.

За словами Умєрова, подальший розвиток коаліцій спроможностей допоможуть Україні разом з партнерами захистити мільйони невинних життів.

"Наші люди чекають на можливість повернутися додому. Відбудувати свої оселі. Возз’єднатися зі своїми родинами", — наголосив він.

Міністр оборони України додав, що особиста роль і залучення Ллойда Остіна у головування на зустрічах у рамках формату "Рамштайн" є неоціненними.

Допис Міноборони. Фото: скриншот

Допис Міноборони. Фото: скриншот

Нагадаємо, міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін розповів, яку суму отримав Київ з квітня минулого року від країн, що входять до Контактної групи з питань оборони України. За його словами, йдеться про понад 80 мільярдів доларів.

Також ми писали, міністр оборони Рустем Умєров наголосив, що Збройні сили України мають план щодо деокупації українських територій та проводять заходи відповідно до нього. Німеччина поки не передасть Україні крилаті ракети Taurus, які потрібні для успішного контрнаступу.