В Минобороны Украины назвали фактор, который поможет выиграть войну

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: скриншот

В Киеве прошла встреча министра обороны Украины Рустема Умерова с военными атташе. В рамках своего выступления министр назвал фактор, который поможет Украины выиграть войну.

Об этом сообщает Минобороны Украины.

Читайте также:

Рустем Умеров про технологии и войну в Украине

Сообщается, что встреча прошла в рамках сотрудничества в IT-коалиции, привлекая внимание представителей из более чем 30 стран, активно участвующих в Контактной группе, нацеленной на оборону Украины.

Умеров акцентировал на значимости технологий в победе над противником, отмечая, что несмотря на массовую мобилизацию и интенсивную промышленную деятельность России, именно инновационные, асимметричные решения станут ключом к успеху Украины.

"Войну выиграют технологии. Россияне могут мобилизовывать для мясных штурмов миллионы, а их заводы за Уралом работают в три смены", — сказал он.

Также министр подчеркнул важность изобретения, тестирования и масштабирования технологий, особенно с поддержкой международных партнеров.

Цель IT-коалиции

По словам заместителя министра обороны Екатерины Черногоренко, IT-коалиция направлена на создание необходимой цифровой основы для внедрения новейших технологических разработок.

При этом Черногоренко призвала международное сообщество воспользоваться уникальной возможностью тестирования военных решений на территории Украины, утверждая, что страна готова предложить свой опыт и ресурсы для совместной победы в войне технологий.

Что такое IT-коалиция

IT-коалиция представляет собой особую группу стран в рамках Контактной группы для защиты Украины (известной как "формат Рамштайн"), возглавляемую Эстонией и Люксембургом.

Эта коалиция фокусируется на предоставлении поддержки украинскому Министерству обороны и Вооруженным Силам в областях информационных технологий, связи и кибербезопасности.

На данный момент в инициативу вовлечены шесть стран: Эстония, Люксембург, Бельгия, Дания, Латвия и Литва, при этом ожидается скорое присоединение Исландии к этому списку.

Напомним, министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин рассказал, какую сумму получил Киев с апреля прошлого года от стран, входящих в Контактную группу по обороне Украины. По его словам, речь идет о более чем 80 миллиардах долларов.

Также мы писали, министр обороны Рустем Умеров подчеркнул, что у Вооруженных сил Украины есть план по деоккупации украинских территорий, и они четко его соблюдают. Германия пока не передаст крылатые ракеты Taurus, которые нужны Украине для успешного контрнаступления.