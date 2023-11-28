Повітряні та космічні операції — у Міноборони та ЗСУ запровадили низку стандартів НАТО

Український льотчик. Фото: АрміяInform

У Міноборони України та ЗСУ запровадили ще низку стандартів НАТО. Йдеться про повітряні та космічні операції.

Про це повідомляє Міноборони України.

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Стандарти НАТО в Україні

У Міноборони наголосили, що у жовтні та листопаді було введено ще чотири стандарти НАТО:

"Освіта та підготовка з проведення операцій в урбанізованому середовищі" (здійснення стандартизованої підготовки під час підготовки до ведення бойових дій у великих населених пунктах);

"Тактика, методи та процедури повітрянодесантних операцій НАТО" (забезпечення командирів та їх штабів керівництвом щодо планування, координації та виконання повітрянодесантних операцій);

"Проведення сухопутних тактичних дій" (забезпечення керівництвом щодо планування та виконання заходів і завдань зі стабілізації обстановок, які можуть виникати в рамках будь-якої операції та в межах будь-якої кампанії);

"Повітряні та космічні операції" (створюється спільна доктрина, на основі якої можуть бути сформульовані стандартні процедури застосування спроможностей щодо дій в аерокосмічному просторі під час об’єднаних операцій).

Станом на сьогодні в Міноборони та ЗСУ запроваджено 280 стандартів НАТО: 174 — у рамках Цілей партнерства Україна-НАТО, 106 — так званих "ініціативних", що впроваджуються Україною поза Цілями партнерства.

"Україна обрала свій шлях: стати членом Альянсу. Тому НАТОфікація — один з головних пріоритетів Міністерства оборони України", — сказав міністр оборони Рустем Умеров під час нещодавньої зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном у Києві.

За його словами, армія України повинна відповідати всім критеріям НАТО.

Допис Міноборони України. Фото: скриншот

Допис Міноборони України. Фото: скриншот

Нагадаємо, генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що збільшення інтенсивності російських атак по території України робить іноземну підтримку ще важливішою. Тому НАТО буде продовжувати надавати Україні військово-гуманітарну підтримку.