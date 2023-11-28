Повітряні та космічні операції — у Міноборони та ЗСУ запровадили низку стандартів НАТО
У Міноборони України та ЗСУ запровадили ще низку стандартів НАТО. Йдеться про повітряні та космічні операції.
Про це повідомляє Міноборони України.
Стандарти НАТО в Україні
У Міноборони наголосили, що у жовтні та листопаді було введено ще чотири стандарти НАТО:
- "Освіта та підготовка з проведення операцій в урбанізованому середовищі" (здійснення стандартизованої підготовки під час підготовки до ведення бойових дій у великих населених пунктах);
- "Тактика, методи та процедури повітрянодесантних операцій НАТО" (забезпечення командирів та їх штабів керівництвом щодо планування, координації та виконання повітрянодесантних операцій);
- "Проведення сухопутних тактичних дій" (забезпечення керівництвом щодо планування та виконання заходів і завдань зі стабілізації обстановок, які можуть виникати в рамках будь-якої операції та в межах будь-якої кампанії);
- "Повітряні та космічні операції" (створюється спільна доктрина, на основі якої можуть бути сформульовані стандартні процедури застосування спроможностей щодо дій в аерокосмічному просторі під час об’єднаних операцій).
Станом на сьогодні в Міноборони та ЗСУ запроваджено 280 стандартів НАТО: 174 — у рамках Цілей партнерства Україна-НАТО, 106 — так званих "ініціативних", що впроваджуються Україною поза Цілями партнерства.
"Україна обрала свій шлях: стати членом Альянсу. Тому НАТОфікація — один з головних пріоритетів Міністерства оборони України", — сказав міністр оборони Рустем Умеров під час нещодавньої зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном у Києві.
За його словами, армія України повинна відповідати всім критеріям НАТО.
Нагадаємо, генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що збільшення інтенсивності російських атак по території України робить іноземну підтримку ще важливішою. Тому НАТО буде продовжувати надавати Україні військово-гуманітарну підтримку.
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