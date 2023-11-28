Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Збільшення атак Росії робить підтримку України ще важливішою, — Столтенберг arrow

Збільшення атак Росії робить підтримку України ще важливішою, — Столтенберг

28 листопада 2023 18:08
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Збільшення атак Росії робить підтримку України ще важливішою, — Столтенберг
Генсек НАТО Єнс Столтенберг. Ілюстративне фото: Reuters/Yves Herman
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Збільшення інтенсивності російських атак по території України робить іноземну підтримку ще важливішою. Тому НАТО буде продовжувати надавати Україні військово-гуманітарну підтримку. 

Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг на спільному брифінгу з держсекретарем США Ентоні Блінкеном в Брюсселі, пише "РБК-Україна".

Читайте також:

В НАТО наголошують на підтримці України

Столтенберг висловив вдячність уряду США за лідерство та надважливу військову техніку, яку вони передали Україні. Водночас він нагадав, що Канада та країни ЄС забезпечують майже половину військової підтримки України.

"Ми бачимо російські атаки, які продовжуються. На фронті тривають інтенсивні бої. І саме це робить ще більш важливим, щоб союзники по НАТО продовжували підтримувати Україну. Люди повинні бути захищені від Росії", — додав Столтенберг.

Також він привітав нещодавні оголошення про допомогу Україні з боку країн-членів НАТО, зокрема, Німеччини, Нідерландів та Румунії.

Нагадаємо, що раніше Єнс Столтенберг заявив, що Україна не зможе увійти в НАТО, доки на її території триває війна. Однак Альянс продовжить підтримувати Україну, надаючи необхідну військово-гуманітарну допомогу. Ще раніше він заявив, що США продовжуватимуть допомагати Україні через інтереси країни у сфері нацбезпеки. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

08:41 Час популярних рішень минув — Маляр прокоментувала мобілізацію в Україні

06:41 В Україні обвалилися ціни на бензин — скільки сьогодні коштує 1 л пального на АЗС

06:40 Ціни на металобрухт в Україні — скільки коштує 1 кг чорних металів у кінці листопада

Актуальне по темі