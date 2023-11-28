Збільшення атак Росії робить підтримку України ще важливішою, — Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг. Ілюстративне фото: Reuters/Yves Herman

Збільшення інтенсивності російських атак по території України робить іноземну підтримку ще важливішою. Тому НАТО буде продовжувати надавати Україні військово-гуманітарну підтримку.

Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг на спільному брифінгу з держсекретарем США Ентоні Блінкеном в Брюсселі, пише "РБК-Україна".

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Столтенберг висловив вдячність уряду США за лідерство та надважливу військову техніку, яку вони передали Україні. Водночас він нагадав, що Канада та країни ЄС забезпечують майже половину військової підтримки України.

"Ми бачимо російські атаки, які продовжуються. На фронті тривають інтенсивні бої. І саме це робить ще більш важливим, щоб союзники по НАТО продовжували підтримувати Україну. Люди повинні бути захищені від Росії", — додав Столтенберг.

Також він привітав нещодавні оголошення про допомогу Україні з боку країн-членів НАТО, зокрема, Німеччини, Нідерландів та Румунії.

Нагадаємо, що раніше Єнс Столтенберг заявив, що Україна не зможе увійти в НАТО, доки на її території триває війна. Однак Альянс продовжить підтримувати Україну, надаючи необхідну військово-гуманітарну допомогу. Ще раніше він заявив, що США продовжуватимуть допомагати Україні через інтереси країни у сфері нацбезпеки.