В НАТО розповіли, чи продовжать США підтримувати Україну

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Фото: Reuters

Сполучені Штати Америки продовжуватимуть допомагати Україні. Це відповідає їхнім інтересам у сфері національної безпеки.

Про це розповів генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

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Союзники мають дотримуватися домовленостей

У генсека запитали про американську допомогу для України та дебати з приводу цього питання в Конгресі США.

Столтенберг відповів, що, звісно, важливо, щоб усі союзники продовжували дотримуватися рішень, які спільно були ухвалені на Вільнюському саміті.

"Усі глави держав і урядів, усі союзники по НАТО пообіцяли підтримати Україну не тільки тому, що перемога президента Путіна стане трагедією для українців, а й тому, що це буде небезпечно для нас", — сказав генсек.

США допомагатимуть Україні

Він вважає, що в інтересах національної безпеки всіх союзників по НАТО, зокрема і Сполучених Штатів, не допустити перемоги російського диктатора Володимира Путіна в Україні.

"І тому я впевнений, що США продовжать надавати підтримку Україні", — сказав Столтенберг.

Раніше ми повідомляли, що 16 листопада, Сенат США ухвалив законопроєкт про тимчасове фінансування уряду до 19 січня 2024 року та надіслав законопроєкт президенту Джо Байдену на підпис. Однак це сталось без врахування допомоги Україні та Ізраїлю.

Також ми писали, що Сполучені Штати Америки використали майже всі виділені ресурси для підтримки України через її війну. Близько 96% американської фінансової допомоги вже витрачено.