В НАТО рассказали, продолжат ли США поддерживать Украину

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: Reuters

Соединенные Штаты Америки будут помогать Украине. Это отвечает их интересам в сфере национальной безопасности.

Об этом рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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Союзники должны соблюдать договоренности

У генсека спросили об американской помощи для Украины и прениях по поводу этого вопроса в Конгрессе США.

Столтенберг ответил, что, конечно, важно, чтобы все союзники продолжали соблюдать решения, совместно принятые на Вильнюсском саммите.

"Все главы государств и правительств, все союзники по НАТО пообещали поддержать Украину не только потому, что победа президента Путина станет трагедией для украинцев, но и потому, что это будет опасно для нас", — сказал генсек.

США будут помогать Украине

Он считает, что в интересах национальной безопасности всех союзников по НАТО, в том числе Соединенных Штатов, не допустить победы российского диктатора Владимира Путина в Украине.

"И потому я уверен, что США продолжат оказывать поддержку Украине", — сказал Столтенберг.

Ранее мы сообщали, что 16 ноября Сенат США принял законопроект о временном финансировании правительства до 19 января 2024 года и направил законопроект президенту Джо Байдену на подпись. Однако это произошло без учета помощи Украине и Израилю.

Также мы писали, что Соединенные Штаты использовали почти все выделенные ресурсы для поддержки Украины через ее войну. Около 96% американской финансовой помощи уже израсходовано.