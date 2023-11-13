США передадуть Україні 60 зенітних самохідних установок Gepard

Зенітна самохідна установка Gepard. Фото: Генштаб

Сполучені Штати Америки передадуть Україні 60 зенітних самохідних установок Gepard. Раніше ці Gepard списали Нідерланди та продали Йорданії.

Про це повідомило видання Telegraaf із посиланням на власні джерела.

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У 2016 році армія Нідерландів відмовилася від 60 зеніток Gepard та продали їх Йорданії. Тепер за інформацією, отриманою від співрозмовників Telegraaf, стало відомо, що США викуплять ці Gepard та передадуть їх Україні.

"Система Gepard є надзвичайно ефективною проти безпілотників. Особливо проти іранських безпілотників Shahed, які широко використовує Росія", — сказав бригадний генерал і військовий професор Хан Баумістер.

У Міністерстві оборони заявили, що "не повідомлятимуть" про нове життя нідерландських Gepard.

Gepard — це німецька зенітна самохідна артилерійська установка на шасі від танка Leopard 1 з двома автоматичними гарматами Oerlikon KDA, які здатні випускати до 1 100 снарядів на хвилину. Вона ефективна проти повітряних цілей і навіть у боях з броньованою технікою, оскільки має відповідні боєприпаси. Gepard створювали для захисту наземних військ від авіації. Радари Gepard дозволяють виявляти цілі на відстані до 15 км, супроводжувати їх і ефективно знищувати.

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