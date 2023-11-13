Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow США передадут Украине 60 списанных Нидерландами зениток Gepard arrow

США передадут Украине 60 списанных Нидерландами зениток Gepard

13 ноября 2023 18:19
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей
США передадут Украине 60 зенитных самоходных установок Gepard
Зенитная самоходная установка Gepard. Фото: Генштаб
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей

Соединенные Штаты Америки передадут Украине 60 зенитных самоходных установок Gepard. Ранее эти Gepard списали Нидерланды и продали Иордании.

Об этом сообщило издание Telegraaf со ссылкой на собственные источники.

Читайте также:

История использования зениток Gepard

В 2016 году армия Нидерландов отказалась от 60 зениток Gepard и продали Иордании. Теперь по информации, полученной от собеседников Telegraaf, стало известно, что США выкупят эти Gepard и передадут их Украине.

"Система Gepard чрезвычайно эффективна против беспилотников. Особенно против иранских беспилотников Shahed, которые широко использует Россия", — сказал бригадный генерал и военный профессор Хан Баумистер.

В Министерстве обороны заявили, что "не будут сообщать" о новой жизни нидерландских Gepard.

Gepard это немецкая зенитная самоходная артиллерийская установка на шасси от танка Leopard 1 с двумя автоматическими пушками Oerlikon KDA, которые способны выпускать до 1100 снарядов в минуту. Она эффективна против воздушных целей и даже в боях с бронированной техникой, поскольку имеет соответствующие боеприпасы. Gepard создавали для защиты наземных войск от авиации. Радары Gepard позволяют обнаруживать цели на расстоянии до 15 км, сопровождать их и эффективно уничтожать.

Напомним, глава Одесской ОВА Олег Кипер в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE пояснил, что для закрытия неба над Одесчиной нужно много систем ПВО.

Также мы писали, что власти Германии планируют предоставить Одесской области дополнительные системы ПВО для защиты зерновых коридоров. Речь идет об установках IRIS-T и Gepard, которые должны создать купол над портами южного региона.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

Актуальное по теме