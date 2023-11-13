США передадут Украине 60 зенитных самоходных установок Gepard

Зенитная самоходная установка Gepard. Фото: Генштаб

Соединенные Штаты Америки передадут Украине 60 зенитных самоходных установок Gepard. Ранее эти Gepard списали Нидерланды и продали Иордании.

Об этом сообщило издание Telegraaf со ссылкой на собственные источники.

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История использования зениток Gepard

В 2016 году армия Нидерландов отказалась от 60 зениток Gepard и продали Иордании. Теперь по информации, полученной от собеседников Telegraaf, стало известно, что США выкупят эти Gepard и передадут их Украине.

"Система Gepard чрезвычайно эффективна против беспилотников. Особенно против иранских беспилотников Shahed, которые широко использует Россия", — сказал бригадный генерал и военный профессор Хан Баумистер.

В Министерстве обороны заявили, что "не будут сообщать" о новой жизни нидерландских Gepard.

Gepard — это немецкая зенитная самоходная артиллерийская установка на шасси от танка Leopard 1 с двумя автоматическими пушками Oerlikon KDA, которые способны выпускать до 1100 снарядов в минуту. Она эффективна против воздушных целей и даже в боях с бронированной техникой, поскольку имеет соответствующие боеприпасы. Gepard создавали для защиты наземных войск от авиации. Радары Gepard позволяют обнаруживать цели на расстоянии до 15 км, сопровождать их и эффективно уничтожать.

Напомним, глава Одесской ОВА Олег Кипер в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE пояснил, что для закрытия неба над Одесчиной нужно много систем ПВО.

Также мы писали, что власти Германии планируют предоставить Одесской области дополнительные системы ПВО для защиты зерновых коридоров. Речь идет об установках IRIS-T и Gepard, которые должны создать купол над портами южного региона.