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Увеличение атак России делает поддержку Украины еще более важной, — Столтенберг

28 ноября 2023 18:08
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Увеличение атак России делает поддержку Украины еще более важной, — Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Иллюстративное фото: Reuters/Yves Herman
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Увеличение интенсивности российских атак по территории Украины делает иностранную поддержку еще более важной. Поэтому НАТО будет продолжать оказывать Украине военно-гуманитарную поддержку.

Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг на совместном брифинге с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Брюсселе, пишет "РБК-Украина" .

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Столтенберг выразил благодарность правительству США за лидерство и сверхважную военную технику, которую они передали Украине. В то же время, он напомнил, что Канада и страны ЕС обеспечивают почти половину военной поддержки Украины.

"Мы видим продолжающиеся российские атаки. На фронте продолжаются интенсивные бои. И именно это делает еще более важным, чтобы союзники по НАТО продолжали поддерживать Украину. Люди должны быть защищены от России", — добавил Столтенберг.

Также он приветствовал недавние объявления о помощи Украине со стороны стран-участниц НАТО, в частности Германии, Нидерландов и Румынии.

Напомним, что ранее Йенс Столтенберг заявил, что Украина не сможет войти в НАТО, пока на ее территории продолжается война. Однако Альянс продолжит поддерживать Украину, оказывая необходимую военно-гуманитарную помощь. Еще ранее он заявил, что США будут продолжать помогать Украине из-за интересов страны в сфере нацбезопасности.

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