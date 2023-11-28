Воздушные и космические операции — в Минобороны и ВСУ ввели ряд стандартов НАТО

Украинский летчик. Фото: АрмияInform

В Минобороны Украины и ВСУ ввели еще ряд стандартов НАТО. Речь идет о воздушных и космических операциях.

Об этом сообщает Минобороны Украины.

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Стандарты НАТО в Украине

В Минобороны отметили, что в октябре и ноябре были введены еще четыре стандарта НАТО:

"Образование и подготовка по проведению операций в урбанизированной среде" (осуществление стандартизированной подготовки при подготовке к ведению боевых действий в крупных населенных пунктах);

"Тактика, методы и процедуры воздушно-десантных операций НАТО" (обеспечение командиров и их штабов руководством по планированию, координации и выполнению воздушно-десантных операций);

"Проведение сухопутных тактических действий" (обеспечение руководством по планированию и выполнению мероприятий и задач по стабилизации обстановок, которые могут возникать в рамках любой операции и в рамках любой кампании);

"Воздушные и космические операции" (создается общая доктрина, на основе которой могут быть сформулированы стандартные процедуры применения способностей действий в аэрокосмическом пространстве во время объединенных операций).

По состоянию на сегодняшний день в Минобороны и ВСУ введено 280 стандартов НАТО: 174 — в рамках Целей партнерства Украина-НАТО, 106 — так называемых "инициационных", которые внедряются Украиной вне Целей партнерства.

"Украина выбрала свой путь: стать членом Альянса. Поэтому НАТОфикация — один из главных приоритетов Министерства обороны Украины", — сказал министр обороны Рустем Умеров во время недавней встречи с министром обороны США Ллойдом Остином в Киеве.

По его словам, армия Украины должна отвечать всем критериям НАТО.

Пост Минобороны Украины. Фото: скриншот

Пост Минобороны Украины. Фото: скриншот

Напомним, генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что увеличение интенсивности российских атак по территории Украины делает иностранную поддержку еще более важной. Поэтому НАТО будет продолжать оказывать Украине военно-гуманитарную поддержку.