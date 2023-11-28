Воздушные и космические операции — в Минобороны и ВСУ ввели ряд стандартов НАТО
В Минобороны Украины и ВСУ ввели еще ряд стандартов НАТО. Речь идет о воздушных и космических операциях.
Об этом сообщает Минобороны Украины.
Стандарты НАТО в Украине
В Минобороны отметили, что в октябре и ноябре были введены еще четыре стандарта НАТО:
- "Образование и подготовка по проведению операций в урбанизированной среде" (осуществление стандартизированной подготовки при подготовке к ведению боевых действий в крупных населенных пунктах);
- "Тактика, методы и процедуры воздушно-десантных операций НАТО" (обеспечение командиров и их штабов руководством по планированию, координации и выполнению воздушно-десантных операций);
- "Проведение сухопутных тактических действий" (обеспечение руководством по планированию и выполнению мероприятий и задач по стабилизации обстановок, которые могут возникать в рамках любой операции и в рамках любой кампании);
- "Воздушные и космические операции" (создается общая доктрина, на основе которой могут быть сформулированы стандартные процедуры применения способностей действий в аэрокосмическом пространстве во время объединенных операций).
По состоянию на сегодняшний день в Минобороны и ВСУ введено 280 стандартов НАТО: 174 — в рамках Целей партнерства Украина-НАТО, 106 — так называемых "инициационных", которые внедряются Украиной вне Целей партнерства.
"Украина выбрала свой путь: стать членом Альянса. Поэтому НАТОфикация — один из главных приоритетов Министерства обороны Украины", — сказал министр обороны Рустем Умеров во время недавней встречи с министром обороны США Ллойдом Остином в Киеве.
По его словам, армия Украины должна отвечать всем критериям НАТО.
Напомним, генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что увеличение интенсивности российских атак по территории Украины делает иностранную поддержку еще более важной. Поэтому НАТО будет продолжать оказывать Украине военно-гуманитарную поддержку.
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