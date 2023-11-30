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В Минобороны сообщили об увеличении производства ПВО в Украине

30 ноября 2023 23:07
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Минобороны сообщили об увеличении производства ПВО в Украине
КБ "ЛУЧ" осуществляет научно-техническое сопровождение ЗРК "Коралл". Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Минобороны совместно с Министерством стратегических отраслей промышленности в 2024 году увеличат в несколько раз производство ракет, боеприпасов, вооружения и военной техники. Основное внимание обратят на средства противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Минобороны.

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"Главное внимание будет посвящено производству средств противовоздушной обороны — от обычных переносных зенитно-ракетных комплексов до систем ПВО с дальностью более 100 километров (наподобие ЗРК "Коралл")", — рассказал заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

По его словам, в утвержденном бюджете на 2024 год предусмотрено, что около 175 миллиардов гривен выделяется на закупку ракет и боеприпасов.

В Минобороны подчеркнули, что развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса является приоритетом для министерства обороны Украины.

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Пост Минобороны. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве состоялась встреча министра обороны Украины Рустема Умерова с военными атташе. В рамках своего выступления министр назвал фактор, который поможет Украине выиграть войну.

Также мы писали, что в Минобороны Украины и ВСУ ввели еще ряд стандартов НАТО. Речь идет о воздушных и космических операциях.

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