Посилення ППО й техніка для евакуації — переговори Зеленського з президентом Латвії

Президент України Володимир Зеленський та Президент Латвії Едгарс Рінкевичс. Фото: скриншот з відео Зеленського

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс відвідав Україну сьогодні, 24 листопада. Під час зустрічі із Президентом України політики обговорили можливості посилення українського протиповітряну оборону на фронті, та збільшення постачання зброї. Також торкнулися теми надання державі броньованої техніки для евакуації поранених військових.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

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Володимир Зеленський подякував Рінкевичсу за допомогу Латвії у боротьбі з агресором, а також відзначив те, що країна від самого початку повномасштабного вторгнення робить великий внесок для перемоги України. Лідери держав під час перемовин обговорили ситуацію на фронті та оборонні потреби України.

"Обговорили, як зробити сталим постачання та виробництво необхідних снарядів і зброї для нашої оборони. Звернувся до пана Президента щодо можливості підтримати Україну броньованою технікою для евакуації наших поранених воїнів із поля бою: такі "медеваки" надзвичайно потрібні", — сказав Зеленський.

Крім того, політики розглянули можливості посилення української ППО. За словами Президента України, йшлося саме про протиповітряну оборону на фронті з метою надання більших можливостей для руху військових. Також Зеленський зазначив про ППО в прибережній зоні Чорного моря, тому що "це дасть більше сили нашій економіці".

Візит голови Латвійської Республіки був неанонсований. За словами Зеленського, сторони докладно обговорили відносини між країнами "на рівні інституцій Євросоюзу".

Нагадаємо, 24 листопада Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Лідери обговорили зусилля зі збереження єдності у Європі.