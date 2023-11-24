Усиление ПВО и техника для эвакуации — переговоры Зеленского с президентом Латвии

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. Фото: скриншот из видео Зеленского

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс посетил Украину сегодня, 24 ноября. Во время встречи с Президентом Украины политики обсудили возможности усиления украинской противовоздушной обороны на фронте и увеличения поставок оружия. Также затронули тему предоставления государству бронированной техники для эвакуации раненых военных.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Читайте также:

О чем говорили лидеры Украины и Латвии

Владимир Зеленский поблагодарил Ринкевичса за помощь Латвии в борьбе с агрессором, а также отметил, что страна с самого начала полномасштабного вторжения вносит большой вклад для победы Украины. Лидеры государств в ходе переговоров обсудили ситуацию на фронте и оборонные нужды Украины.

"Обсудили, как сделать постоянным снабжение и производство необходимых снарядов и оружия для нашей обороны. Обратился к господину Президенту о возможности поддержать Украину бронированной техникой для эвакуации наших раненых воинов с поля боя: такие "медеваки" чрезвычайно нужны", — сказал Зеленский.

Кроме того, политики рассмотрели возможность усиления украинского ПВО. По словам Президента Украины, речь шла именно о противовоздушной обороне на фронте с целью предоставления больших возможностей для движения военных. Также Зеленский указал о ПВО в прибрежной зоне Черного моря, потому что "это даст больше силы нашей экономике".

Визит главы Латвийской Республики был не анонсирован. По словам Зеленского, стороны подробно обсудили отношения между странами "на уровне институтов Евросоюза".

Напомним, 24 ноября Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Лидеры обсудили усилия по сохранению единства в Европе.