Німеччина надасть новий пакет військової допомоги Україні — що увійде

Бундестаг ФРН. Фото: сайт Бундестагу

Уряд Німеччини 1 грудня вирішив надати Україні новий пакет військової допомоги Україні. До нього входять різні види техніки, снаряди та системи для протидії дронам.

Про це повідомляє Бундестаг.

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Що увійде до пакета допомоги від Німеччини

"Німеччина надає підтримку Україні, постачаючи техніку та озброєння, які надходять як від Федеральних збройних сил, так і від промислових підприємств, що фінансуються з фондів Федерального уряду з розбудови безпекового потенціалу", — йдеться у повідомленні.

Так, до пакета військової допомоги від Німеччини увійдуть

Бойові броньовані машини:

105 основних бойових танків LEOPARD 1 A5;

20 бойових машин піхоти MARDER;

чотири гусеничні всюдиходи Bandvagn 206 (BV206);

50 бронетранспортерів (БТР);

боєприпаси до LEOPARD 1;

боєприпаси до MARDER.

Протиповітряна оборона:

одна зенітно-ракетний комплекс PATRIOT з ракетами;

п'ять зенітно-ракетних комплексів IRIS-T SLM;

ракети IRIS-T SLM/SLS;

22 пускові установки IRIS-T SLS;

дві радіолокаційні станції повітряного спостереження TRML-4D;

три самохідні зенітні установки GEPARD;

289 920 боєприпасів GEPARD;

Артилерія:

253 900 снарядів 155 мм;

18 колісних самохідних гаубиць RCH 155;

14 колісних самохідних гаубиць Zuzana 2;

Військово-інженерні можливості

250 комплектів інструментів з підривними матеріалами;

матеріали для знешкодження вибухонебезпечних предметів;

шість броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2;

сім мобільних, дистанційно керованих та захищених систем розмінування;

13 мостоукладальних танків BEAVER;

дві мобільні та захищені системи розмінування Ahlmann;

30 танків для розмінування WISENT 1;

дві важкі та середні мостоукладальні системи;

Захисне та спеціальне обладнання:

725 лазерних дальномірів;

11 розвідувальних безпілотників;

14 систем самозахисту для гелікоптерів AMPS;

30 систем виявлення безпілотників;

10 тис. захисних окулярів;

10 мобільних розвідувальних комплексів SurveilSPIRE;

283 розвідувальні безпілотники VECTOR;

121 розвідувальний безпілотник;

50 безпілотних надводних кораблів;

10 наземних радіолокаційних станцій спостереження GO12;

2 тис. переносних освітлювальних систем;

265 машин охорони кордону;

система дезактивації транспортних засобів;

11 електронних сканерів/перешкод для зв'язку.

Логістика

26 вантажних автомобілів Zetros;

11 тягачів-цистерн M1070 Oshkosh;

30 автоцистерн (вода/паливо);

одна вантажно-розвантажувальна вантажівка 8х6 з семи рулонами контейнерів;

п'ять великовантажних автопоїздів 8х8 HX81 та 10 напівпричепів;

два тягачі та чотири причепи;

10 захищених автомобілів.

Бойова готовність та живучість:

435 високоточних гвинтівок HLR 338 з боєкомплектом 9,9 м патронів;

8,3 млн боєприпасів до вогнепальної зброї;

18 тис. переносних протитанкових ракетних комплексів;

два стоматологічні стерилізатори;

264 501 боєприпасів калібру 40 мм для гранатометів;

продовження поставок медичних матеріалів;

100 гранатометів GMG;

100 тис. аптечок першої медичної допомоги;

один комплект запасних частин для Inst Hub SVK.

Нагадаємо, що Німеччина продовжує підтримувати Україну у війні проти російської агресії. 13 листопада міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що країна подвоїть військову допомогу Україні.

Також ми писали, що Нідерланди оголосили про надання додаткової допомоги для України наступного року. Йдеться про 2,5 млрд євро.