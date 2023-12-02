Германия предоставит новый пакет военной помощи Украине — что войдет
Правительство Германии 1 декабря решило предоставить Украине новый пакет военной помощи Украине. В него входят различные виды техники, снаряды и системы для противодействия дронам.
Об этом сообщает Бундестаг.
Что войдет в пакет помощи от Германии
"Германия оказывает поддержку Украине, поставляя технику и вооружение, которые поступают как от Федеральных вооруженных сил, так и от промышленных предприятий, финансируемых из фондов Федерального правительства по развитию потенциала безопасности", — говорится в сообщении.
Да, в пакет военной помощи от Германии войдут
Боевые бронированные машины:
- 105 основных боевых танков LEOPARD 1 A5;
- 20 боевых машин пехоты MARDER;
- четыре гусеничных вездехода Bandvagn 206 (BV206);
- 50 бронетранспортеров (БТР);
- боеприпасы к LEOPARD 1;
- боеприпасы к MARDER.
Противовоздушная оборона:
- один зенитно-ракетный комплекс PATRIOT с ракетами;
- пять зенитно-ракетных комплексов IRIS-T SLM;
- ракеты IRIS-T SLM/SLS;
- 22 пусковые установки IRIS-T SLS;
- две радиолокационные станции воздушного наблюдения TRML-4D;
- три самоходных зенитных установки GEPARD;
- 289920 боеприпасов GEPARD;
Артиллерия:
- 253 900 снарядов 155 мм;
- 18 колесных самоходных гаубиц RCH 155;
- 14 колесных самоходных гаубиц Zuzana 2;
Военно-инженерные возможности
- 250 комплектов инструментов с взрывными материалами;
- материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов;
- шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2;
- семь мобильных, дистанционно управляемых и защищенных систем разминирования;
- 13 мостоукладочных танков BEAVER;
- две мобильные и защищенные системы разминирования Ahlmann;
- 30 танков для разминирования WISENT 1;
- две тяжелые и средние мостоукладочные системы;
Защитное и специальное оборудование:
- 725 лазерных дальномеров;
- 11 разведывательных беспилотников;
- 14 систем самозащиты для вертолетов AMPS;
- 30 систем обнаружения беспилотников;
- 10 тыс. защитных очков;
- 10 мобильных разведывательных комплексов SurveilSPIRE;
- 283 разведывательных беспилотника VECTOR;
- 121 разведывательный беспилотник;
- 50 беспилотных надводных кораблей;
- 10 наземных радиолокационных станций наблюдения GO12;
- 2 тыс. переносных осветительных систем;
- 265 машин охраны границы;
- система дезактивации транспортных средств;
- 11 электронных сканеров/помех для связи.
Логистика
- 26 грузовых автомобилей Zetros;
- 11 тягачей-цистерн M1070 Oshkosh;
- 30 автоцистерн (вода/топливо);
- один погрузочно-разгрузочный грузовик 8х6 с семи рулонами контейнеров;
- пять большегрузных автопоездов 8х8 HX81 и 10 полуприцепов;
- два тягача и четыре прицепа;
- 10 защищенных автомобилей.
Боевая готовность и живучесть:
- 435 высокоточных винтовок HLR 338 с боекомплектом 9,9 г патронов;
- 8,3 млн боеприпасов к огнестрельному оружию;
- 18 тыс. переносных противотанковых ракетных комплексов;
- два стоматологических стерилизатора;
- 264501 боеприпасов калибра 40 мм для гранатометов;
- продолжение поставок медицинских материалов;
- 100 гранатометов GMG;
- 100 тыс. аптечек первой медицинской помощи;
- один комплект запасных частей для Inst Hub SVK.
Напомним, что Германия продолжает поддерживать Украину в войне против российской агрессии. 13 ноября министр обороны Борис Писториус заявил, что страна удвоит военную помощь Украине.
Также мы писали, что Нидерланды объявили о предоставлении дополнительной помощи для Украины в следующем году. Речь идет о 2,5 млрд евро.
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