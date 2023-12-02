Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Германия предоставит новый пакет военной помощи Украине — что войдет arrow

Германия предоставит новый пакет военной помощи Украине — что войдет

2 декабря 2023 18:54
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Германия предоставит новый пакет военной помощи Украине — что войдет
Бундестаг ФРГ. Фото: сайт Бундестага
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Правительство Германии 1 декабря решило предоставить Украине новый пакет военной помощи Украине. В него входят различные виды техники, снаряды и системы для противодействия дронам.

Об этом сообщает Бундестаг.

Читайте также:

Что войдет в пакет помощи от Германии

"Германия оказывает поддержку Украине, поставляя технику и вооружение, которые поступают как от Федеральных вооруженных сил, так и от промышленных предприятий, финансируемых из фондов Федерального правительства по развитию потенциала безопасности", — говорится в сообщении.

Да, в пакет военной помощи от Германии войдут

Боевые бронированные машины:

  • 105 основных боевых танков LEOPARD 1 A5;
  • 20 боевых машин пехоты MARDER;
  • четыре гусеничных вездехода Bandvagn 206 (BV206);
  • 50 бронетранспортеров (БТР);
  • боеприпасы к LEOPARD 1;
  • боеприпасы к MARDER.

Противовоздушная оборона:

  • один зенитно-ракетный комплекс PATRIOT с ракетами;
  • пять зенитно-ракетных комплексов IRIS-T SLM;
  • ракеты IRIS-T SLM/SLS;
  • 22 пусковые установки IRIS-T SLS;
  • две радиолокационные станции воздушного наблюдения TRML-4D;
  • три самоходных зенитных установки GEPARD;
  • 289920 боеприпасов GEPARD;

Артиллерия:

  • 253 900 снарядов 155 мм;
  • 18 колесных самоходных гаубиц RCH 155;
  • 14 колесных самоходных гаубиц Zuzana 2;

Военно-инженерные возможности

  • 250 комплектов инструментов с взрывными материалами;
  • материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов;
  • шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2;
  • семь мобильных, дистанционно управляемых и защищенных систем разминирования;
  • 13 мостоукладочных танков BEAVER;
  • две мобильные и защищенные системы разминирования Ahlmann;
  • 30 танков для разминирования WISENT 1;
  • две тяжелые и средние мостоукладочные системы;

Защитное и специальное оборудование:

  • 725 лазерных дальномеров;
  • 11 разведывательных беспилотников;
  • 14 систем самозащиты для вертолетов AMPS;
  • 30 систем обнаружения беспилотников;
  • 10 тыс. защитных очков;
  • 10 мобильных разведывательных комплексов SurveilSPIRE;
  • 283 разведывательных беспилотника VECTOR;
  • 121 разведывательный беспилотник;
  • 50 беспилотных надводных кораблей;
  • 10 наземных радиолокационных станций наблюдения GO12;
  • 2 тыс. переносных осветительных систем;
  • 265 машин охраны границы;
  • система дезактивации транспортных средств;
  • 11 электронных сканеров/помех для связи.

Логистика

  • 26 грузовых автомобилей Zetros;
  • 11 тягачей-цистерн M1070 Oshkosh;
  • 30 автоцистерн (вода/топливо);
  • один погрузочно-разгрузочный грузовик 8х6 с семи рулонами контейнеров;
  • пять большегрузных автопоездов 8х8 HX81 и 10 полуприцепов;
  • два тягача и четыре прицепа;
  • 10 защищенных автомобилей.

Боевая готовность и живучесть:

  • 435 высокоточных винтовок HLR 338 с боекомплектом 9,9 г патронов;
  • 8,3 млн боеприпасов к огнестрельному оружию;
  • 18 тыс. переносных противотанковых ракетных комплексов;
  • два стоматологических стерилизатора;
  • 264501 боеприпасов калибра 40 мм для гранатометов;
  • продолжение поставок медицинских материалов;
  • 100 гранатометов GMG;
  • 100 тыс. аптечек первой медицинской помощи;
  • один комплект запасных частей для Inst Hub SVK.

Напомним, что Германия продолжает поддерживать Украину в войне против российской агрессии. 13 ноября министр обороны Борис Писториус заявил, что страна удвоит военную помощь Украине.

Также мы писали, что Нидерланды объявили о предоставлении дополнительной помощи для Украины в следующем году. Речь идет о 2,5 млрд евро.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Меняют окна вместо покупки оборудования — заработает ли реабилитационный центр в Пуща-Водице - 80x80

Меняют окна вместо покупки оборудования — заработает ли реабилитационный центр в Пуща-Водице

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

Актуальное по теме