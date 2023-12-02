Германия предоставит новый пакет военной помощи Украине — что войдет

Бундестаг ФРГ. Фото: сайт Бундестага

Правительство Германии 1 декабря решило предоставить Украине новый пакет военной помощи Украине. В него входят различные виды техники, снаряды и системы для противодействия дронам.

Об этом сообщает Бундестаг.

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"Германия оказывает поддержку Украине, поставляя технику и вооружение, которые поступают как от Федеральных вооруженных сил, так и от промышленных предприятий, финансируемых из фондов Федерального правительства по развитию потенциала безопасности", — говорится в сообщении.

Да, в пакет военной помощи от Германии войдут

Боевые бронированные машины:

105 основных боевых танков LEOPARD 1 A5;

20 боевых машин пехоты MARDER;

четыре гусеничных вездехода Bandvagn 206 (BV206);

50 бронетранспортеров (БТР);

боеприпасы к LEOPARD 1;

боеприпасы к MARDER.

Противовоздушная оборона:

один зенитно-ракетный комплекс PATRIOT с ракетами;

пять зенитно-ракетных комплексов IRIS-T SLM;

ракеты IRIS-T SLM/SLS;

22 пусковые установки IRIS-T SLS;

две радиолокационные станции воздушного наблюдения TRML-4D;

три самоходных зенитных установки GEPARD;

289920 боеприпасов GEPARD;

Артиллерия:

253 900 снарядов 155 мм;

18 колесных самоходных гаубиц RCH 155;

14 колесных самоходных гаубиц Zuzana 2;

Военно-инженерные возможности

250 комплектов инструментов с взрывными материалами;

материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов;

шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2;

семь мобильных, дистанционно управляемых и защищенных систем разминирования;

13 мостоукладочных танков BEAVER;

две мобильные и защищенные системы разминирования Ahlmann;

30 танков для разминирования WISENT 1;

две тяжелые и средние мостоукладочные системы;

Защитное и специальное оборудование:

725 лазерных дальномеров;

11 разведывательных беспилотников;

14 систем самозащиты для вертолетов AMPS;

30 систем обнаружения беспилотников;

10 тыс. защитных очков;

10 мобильных разведывательных комплексов SurveilSPIRE;

283 разведывательных беспилотника VECTOR;

121 разведывательный беспилотник;

50 беспилотных надводных кораблей;

10 наземных радиолокационных станций наблюдения GO12;

2 тыс. переносных осветительных систем;

265 машин охраны границы;

система дезактивации транспортных средств;

11 электронных сканеров/помех для связи.

Логистика

26 грузовых автомобилей Zetros;

11 тягачей-цистерн M1070 Oshkosh;

30 автоцистерн (вода/топливо);

один погрузочно-разгрузочный грузовик 8х6 с семи рулонами контейнеров;

пять большегрузных автопоездов 8х8 HX81 и 10 полуприцепов;

два тягача и четыре прицепа;

10 защищенных автомобилей.

Боевая готовность и живучесть:

435 высокоточных винтовок HLR 338 с боекомплектом 9,9 г патронов;

8,3 млн боеприпасов к огнестрельному оружию;

18 тыс. переносных противотанковых ракетных комплексов;

два стоматологических стерилизатора;

264501 боеприпасов калибра 40 мм для гранатометов;

продолжение поставок медицинских материалов;

100 гранатометов GMG;

100 тыс. аптечек первой медицинской помощи;

один комплект запасных частей для Inst Hub SVK.

Напомним, что Германия продолжает поддерживать Украину в войне против российской агрессии. 13 ноября министр обороны Борис Писториус заявил, что страна удвоит военную помощь Украине.

Также мы писали, что Нидерланды объявили о предоставлении дополнительной помощи для Украины в следующем году. Речь идет о 2,5 млрд евро.