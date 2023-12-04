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В Украине создадут новую ракету "Нептун" — в чем ее особенность

4 декабря 2023 14:57
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Украине создадут новую ракету "Нептун" — в чем ее особенность
Запуск ракеты "Нептун". Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Украине работают над модификацией противокорабельной крылатой ракеты "Нептун", которая смогла потопить российский крейсер "Москва". Минобороны сотрудничает по этому вопросу с Министерством стратегических отраслей промышленности.

Об этом заявил заместитель Министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк в интервью "АрмияИнформ".

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"Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины определен ряд серьезных задач по увеличению возможностей оборонно-промышленного комплекса по производству различных категорий вооружения, военной техники, ракет и боеприпасов, масштабированию производства и максимальной локализации производства в Украине образцов и военной техники, нуждающихся в ВСУ", — подчеркнул он.

Модернизация украинского оружия

Гаврилюк отметил, что сейчас создают так называемый "длинный Нептун", то есть новую модификацию ракеты для комплекса "Нептун".

"Также ведется активная работа вместе с министерством стратегических отраслей промышленности по укреплению системы ПВО. Сейчас об этом мы не можем говорить подробно, скажу лишь, что идет работа над модернизацией зенитно-ракетных комплексов "Бук" и С-300", — добавил замминистра обороны Украины.

В чем особенность нового "Нептуна"

По словам экспертов военного портала Defence Express, вероятно, речь идет об адаптации ракеты Р-360 к комплексу Нептун для уничтожения наземных целей.

Скорее всего, дальность ракет после модернизации может составлять 400 км, а боевая часть составит 350 кг.

В свою очередь у обычной ракеты "Нептуна" дальность составляет примерно 300 км, а боевая часть имеет 150 кг.

Напомним, ранее экскомандующий войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Годжес заявил, что для Украины важно самостоятельно производить оружие. Страны-партнеры будут в дальнейшем снабжать боеприпасы государству, однако Украина может самостоятельно заниматься производством артиллерийских снарядов.

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