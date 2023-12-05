ЗСУ продовжують штурми та закріплюються на рубежах під Бахмутом — зведення Генштабу

Військовий на фронті. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Протягом минулої доби на фронті відбулося 73 бойових зіткнень. Попри це Сили оборони завдають нищівних ударів по окупантах, продовжують штурми та закріплюються на нових рубежах поблизу Бахмута.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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Удари росіян по Україні

Як відомо, за останню добу відбулось 73 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав вісім ракетних та 68 авіаційних ударів. Окрім того, окупанти 87 разів обстріляли позиції наших військових та населені пункти з реактивних систем залпового вогню.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", — йдеться у повідомленні.

Авіаційних ударів зазнали 17 населених пунктів Донецької, Луганської, Запорізької та Харківської областей. А під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Успіхи ЗСУ на фронті

У Генштабі розповіли, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала десять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, і два — по зенітно-ракетних комплексах противника.

Водночас підрозділи ракетних військ уразили:

три райони зосередження особового складу,

озброєння та військової техніки,

зенітно-ракетні комплекси,

артилерійські засоби противника.

Українські військові на фронті. Фото: 128 ОГШБр

Яка ситуація на найгарячіших напрямках фронту

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили близько 11 атак росіян в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Попри це Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Загалом, за останню добу Сили оборони успішно відбили 18 атак окупантів.

Українські військові на фронті. Фото: 108 бригада Сил ТрО

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили всі атаки ворога, який намагався відновити втрачене положення в районах південніше Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Зведення Генштабу 5 грудня. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно британська розвідка оцінила втрати росіян з початку війни в Україні. За підрахунками відомства офіційні сили Міноборони Росії, ймовірно, втратили від 180 до 240 тисяч осіб пораненими і приблизно 50 тисяч вбитими.

Додамо, що за даними Генштабу ЗСУ, станом на 4 грудня російська армія втратила близько 333 тисяч своїх військових. Лише за попередню добу ЗСУ знищили 770 окупантів та багато ворожої техніки.