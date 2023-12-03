Українські аеророзвідники ліквідували багато техніки та живої сили РФ — вражаюче відео

Знищення ворожої техніки на фронті. Фото: скриншот з відео

Українські воїни продовжують знищувати живу силу та техніку ворога. Цього разу відзначилися аеророзвідники 14-го окремого полку БпАК.

Відповідне відео роботи бійців показали в Telegram-каналі "Оперативний ЗСУ".

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"Бойова робота аеророзвідників 14-го окремого полку БпАК по ураженню живої сили противника та його техніки", — підписали допис.

Також у спільноті показали роботу підрозділу РУБпАК 60 окремої механізованої Інгулецької бригади. Українським захисникам вдалося знищити російський квадракоптер на Куп'янському напрямку.

Ліквідація ворожої техніки

Своєю чергою український військовий Анатолій Штефан "Штірліц" опублікував відео, на якому можна побачити, як наші захисники знищили ворожу військову техніку на північному напрямку.

"Північний напрямок. Курська та Брянська губернії орди. Наші групи спеціального призначення працюють ефективно. Далі буде", — підписав він відео.

Нагадаємо, вночі 2 грудня під час виконання бойового завдання бійці Національної гвардії України підійшли впритул до окопу росіян. Там українським захисникам вдалося ліквідувати чотирьох окупантів.