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Бійці Нацгвардії ліквідували окупантів прямо в їхньому окопі

2 грудня 2023 19:39
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Бійці Нацгвардії ліквідували окупантів прямо в їхньому окопі
Нацгвардієць на позивний Нео, що ліквідував росіян. Фото: МВС України
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Вночі 2 грудня під час виконання бойового завдання бійці Національної гвардії України підійшли впритул до окопу росіян. Там українським захисникам вдалося ліквідувати чотирьох окупантів.

Про це повідомляє МВС України.

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Так, нацгвардійці мали дістатись до окопів свого підрозділу, що знаходилися досить близько до російських позицій.

Бійцям вдалося спуститися в окоп солдатів РФ й відкрити вогонь на ураження. Після цього вони повернулися до свого підрозділу і продовжили виконувати бойове завдання.

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Скриншот допису МВС

Нагадаємо, що українські партизани здійснили несподівану та ефективну атаку на окупантів на в'їзді до Мелітополя. Внаслідок обстрілу було ліквідовано кілька окупантів, а військова техніка ворога вийшла з ладу.

Також ми писали, що українські воїни продовжують невпинну роботу зі звільнення нашої землі. Одеські нацгвардійці показали, як знищили групу ворожої ДРГ, коли та намагалася форсувати Дніпро.

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