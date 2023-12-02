Бійці Нацгвардії ліквідували окупантів прямо в їхньому окопі
Вночі 2 грудня під час виконання бойового завдання бійці Національної гвардії України підійшли впритул до окопу росіян. Там українським захисникам вдалося ліквідувати чотирьох окупантів.
Про це повідомляє МВС України.
Ліквідували російських солдатів прямо в окопі
Так, нацгвардійці мали дістатись до окопів свого підрозділу, що знаходилися досить близько до російських позицій.
Бійцям вдалося спуститися в окоп солдатів РФ й відкрити вогонь на ураження. Після цього вони повернулися до свого підрозділу і продовжили виконувати бойове завдання.
Нагадаємо, що українські партизани здійснили несподівану та ефективну атаку на окупантів на в'їзді до Мелітополя. Внаслідок обстрілу було ліквідовано кілька окупантів, а військова техніка ворога вийшла з ладу.
Також ми писали, що українські воїни продовжують невпинну роботу зі звільнення нашої землі. Одеські нацгвардійці показали, як знищили групу ворожої ДРГ, коли та намагалася форсувати Дніпро.
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