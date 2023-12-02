Бійці Нацгвардії ліквідували окупантів прямо в їхньому окопі

Нацгвардієць на позивний Нео, що ліквідував росіян. Фото: МВС України

Вночі 2 грудня під час виконання бойового завдання бійці Національної гвардії України підійшли впритул до окопу росіян. Там українським захисникам вдалося ліквідувати чотирьох окупантів.

Про це повідомляє МВС України.

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Так, нацгвардійці мали дістатись до окопів свого підрозділу, що знаходилися досить близько до російських позицій.

Бійцям вдалося спуститися в окоп солдатів РФ й відкрити вогонь на ураження. Після цього вони повернулися до свого підрозділу і продовжили виконувати бойове завдання.

Скриншот допису МВС

Нагадаємо, що українські партизани здійснили несподівану та ефективну атаку на окупантів на в'їзді до Мелітополя. Внаслідок обстрілу було ліквідовано кілька окупантів, а військова техніка ворога вийшла з ладу.

Також ми писали, що українські воїни продовжують невпинну роботу зі звільнення нашої землі. Одеські нацгвардійці показали, як знищили групу ворожої ДРГ, коли та намагалася форсувати Дніпро.