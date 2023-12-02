Бойцы Нацгвардии ликвидировали оккупантов прямо в их окопе

Нацгвардиец на позывной Нео, ликвидировавший россиян. Фото: МВД Украины

Ночью 2 декабря во время выполнения боевого задания бойцы Национальной гвардии Украины подошли вплотную к окопу россиян. Там украинским защитникам удалось ликвидировать четырех оккупантов.

Об этом сообщает МВД Украины.

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Так, нацгвардейцы должны были добраться до окопов своего подразделения, которые находились достаточно близко к российским позициям.

Бойцам удалось спуститься в окоп солдат РФ и открыть огонь на поражение. После этого они вернулись в свое подразделение и продолжили выполнять боевое задание.

Скриншот поста МВД

Напомним, что украинские партизаны совершили неожиданную и эффективную атаку на оккупантов на въезде в Мелитополь. В результате обстрела было ликвидировано несколько оккупантов, а военная техника врага вышла из строя.

Также мы писали, что украинские воины продолжают неустанную работу по освобождению нашей земли. Одесские нацгвардейцы показали, как уничтожили группу вражеской ДРГ, когда та пыталась форсировать Днепр.