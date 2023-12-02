У Мелітополі партизани влаштували окупантам облаву під час перекуру

Російський окупант. Фото: armyinform.com.ua

Українські партизани здійснили несподівану та ефективну атаку на окупантів на в'їзді до окупованого Мелітополя. Внаслідок обстрілу було ліквідовано кілька окупантів, а військова техніка ворога вийшла з ладу.

Про це повідомляє ГУР.

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Повідомляється, що в ході цієї операції рух опору ліквідували кілька членів російського окупаційного складу та завдали шкоди ворожому паливозаправнику, вивівши його з ладу. Це сталося під час їхньої обідньої перерви.

У ГУР уточнили, що спецоперація пройшла на проспекті Богдана Хмельницького 115. Це місце, де російські солдати часто робили зупинки для перерви.

Варто уточнити, що після цієї чергової успішної атаки опору, яка призвела до знищення загарбників та їхньої військової техніки, російська окупаційна адміністрація у Мелітополі намагається приховати наслідки операції із побоювань перед відповідальністю перед кремлівськими спецслужбами.

Повідомлення про облаву партизанів у Мелітополі. Фото: скриншот

Нагадаємо, що загарбники не припиняють спроб у пошуках українських партизанів. На цей раз під руку ворогові потрапили тимчасово окуповані території Запорізької області, окремих мешканців яких попросили стати на облік.