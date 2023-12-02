В Мелитополе партизаны устроили оккупантам облаву во время перекура

Российский оккупант. Фото: armyinform.com.ua

Украинские партизаны осуществили неожиданную и эффективную атаку на оккупантов на въезде в оккупированный Мелитополь. В результате обстрела, было ликвидировано несколько оккупантов, а военная техника врага вышла из строя.

Об этом сообщает ГУР.

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Сообщается, что в ходе этой операции движение сопротивления ликвидировали несколько членов российского оккупационного состава и нанесли ущерб вражескому топливозаправщику, выведя его из строя. Это произошло во время их обеденного перерыва.

В ГУР уточнили, что спецоперация прошла на проспекте Богдана Хмельницкого 115. Это место, где российские солдаты часто делали остановки для перерыва.

Стоит уточнить, что после этой очередной успешной атаки сопротивления, которая привела к уничтожению захватчиков и их военной техники, российская оккупационная администрация в Мелитополе пытается скрыть последствия операции из опасений перед ответственностью перед кремлевскими спецслужбами.

Сообщение об облаве партизан в Мелитополе. Фото: скриншот

Напомним, что захватчики не прекращают попыток в поисках украинских партизан. В этот раз под руку врагу попали временно оккупированные территории Запорожской области, отдельных жителей которых попросили встать на учет.