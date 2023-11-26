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Враг придумал новый метод поиска украинского подполья на ВОТ

26 ноября 2023 00:55
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Враг придумал новый метод поиска украинского подполья на ВОТ
Российские оккупанты едут на БТР. Фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Захватчики не прекращают попыток в поисках украинских партизан. В этот раз под руку врагу попали временно оккупированные территории Запорожской области, отдельных жителей которых попросили встать на учет.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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"В частности, под прикрытием введения так называемой "лицензионно-разрешительной" системы контроля за огнестрельным оружием и боеприпасами к нему оккупанты обязали жителей ТОТ Запорожской области, имеющих огнестрельное оружие, срочно встать на учет в подразделения "управления федеральной службы войск национальной гвардии по Запорожской области", — говорится в сообщении.

В Центре объяснили, что подобные действия свидетельствуют о неудовлетворении России высоким уровнем проукраинских настроений, что вытекает из результатов "внутренних" социологических опросов среди жителей ТОТ.

"Однако эти меры не помогут Москве в попытках взять ТОТ под свой контроль, ведь для большинства местных россияне остаются врагами", — добавили военные.

Напомним, что борьба украинского подполья с российскими захватчиками не прекращается ни на мгновение и продолжается по всем направлениям фронта. Так, партизаны АТЕШ рассказали подробности удара по воинской части россиян в Джанкое.

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