Враг придумал новый метод поиска украинского подполья на ВОТ
Захватчики не прекращают попыток в поисках украинских партизан. В этот раз под руку врагу попали временно оккупированные территории Запорожской области, отдельных жителей которых попросили встать на учет.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Кого оккупанты заставляют встать на учет
"В частности, под прикрытием введения так называемой "лицензионно-разрешительной" системы контроля за огнестрельным оружием и боеприпасами к нему оккупанты обязали жителей ТОТ Запорожской области, имеющих огнестрельное оружие, срочно встать на учет в подразделения "управления федеральной службы войск национальной гвардии по Запорожской области", — говорится в сообщении.
В Центре объяснили, что подобные действия свидетельствуют о неудовлетворении России высоким уровнем проукраинских настроений, что вытекает из результатов "внутренних" социологических опросов среди жителей ТОТ.
"Однако эти меры не помогут Москве в попытках взять ТОТ под свой контроль, ведь для большинства местных россияне остаются врагами", — добавили военные.
Напомним, что борьба украинского подполья с российскими захватчиками не прекращается ни на мгновение и продолжается по всем направлениям фронта. Так, партизаны АТЕШ рассказали подробности удара по воинской части россиян в Джанкое.
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