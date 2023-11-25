Партизани АТЕШ розповіли подробиці удару по військовій частині росіян у Джанкої

Пожежа у Джанкої 24 листопада. Фото: скриншот з відео

До нічних ударів по об'єктах ворога у тимчасово окупованому Джанкої причетні місцеві жителі та партизани. Вони передавали всю зібрану інформацію про окупантів українським "центрам прийняття рішень".

Про це повідомляє партизанський рух АТЕШ.

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"Останні місяці ми часто публікували інформацію про розташування ППО, РЛС, центрів підготовки мобілізованих ЗС РФ у Джанкої. Усю зібрану інформацію від джерел у військах, від мирних мешканців ми передавали напряму "центрам прийняття рішень України", — йдеться у повідомленні.

Так, після ураження військової частини у Джанкої знищено не тільки РЛС і засоби ППО, а й особовий склад окупантів.

За даними джерела АТЕШ, увесь автотранспорт, призначений для перевезення загиблих, від ночі й до теперішнього моменту залучений для евакуації тіл.

"Окремо зафіксовано пересування 8-10 труповозок із тілами 200-х рано вранці", — додали партизани.

Скриншот допису АТЕШ

Нагадаємо, що в ніч на 24 листопада в окупованому Криму в районі Джанкоя пролунали вибухи. Згодом росіяни перекрили міст через Керченську протоку.

Крім того, ми писали, що у Джанкої повідомляють про влучання по військовій частині окупантів. Там сталася масштабна пожежа. Водночас окупаційна "влада" заявила, що всі БпЛА над півостровом збили, а втрат немає.