Партизани АТЕШ розповіли подробиці удару по військовій частині росіян у Джанкої
До нічних ударів по об'єктах ворога у тимчасово окупованому Джанкої причетні місцеві жителі та партизани. Вони передавали всю зібрану інформацію про окупантів українським "центрам прийняття рішень".
Про це повідомляє партизанський рух АТЕШ.
Подробиці удару по військовій частині РФ у Джанкої
"Останні місяці ми часто публікували інформацію про розташування ППО, РЛС, центрів підготовки мобілізованих ЗС РФ у Джанкої. Усю зібрану інформацію від джерел у військах, від мирних мешканців ми передавали напряму "центрам прийняття рішень України", — йдеться у повідомленні.
Так, після ураження військової частини у Джанкої знищено не тільки РЛС і засоби ППО, а й особовий склад окупантів.
За даними джерела АТЕШ, увесь автотранспорт, призначений для перевезення загиблих, від ночі й до теперішнього моменту залучений для евакуації тіл.
"Окремо зафіксовано пересування 8-10 труповозок із тілами 200-х рано вранці", — додали партизани.
Нагадаємо, що в ніч на 24 листопада в окупованому Криму в районі Джанкоя пролунали вибухи. Згодом росіяни перекрили міст через Керченську протоку.
Крім того, ми писали, що у Джанкої повідомляють про влучання по військовій частині окупантів. Там сталася масштабна пожежа. Водночас окупаційна "влада" заявила, що всі БпЛА над півостровом збили, а втрат немає.
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