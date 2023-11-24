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У Джанкої повідомляють про влучання по військовій частині окупантів

24 листопада 2023 12:02
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Джанкої повідомляють про влучання по військовій частині окупантів
Пожежа у Джанкої. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Джанкої, що знаходиться у тимчасово окупованому Криму, цієї ночі можна було бачити масштабну пожежу. Це може бути результатом вдалого влучання по військовій частині російських загарбників.

Відповідне відео шириться на Telegram-каналах.

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У Джанкої повідомляють про влучання по військовій частині окупантів.

У мережі публікують відео пожежі нібито на місці влучання безпілотника. Водночас окупаційна "влада" повідомляє, що всі БпЛА над півостровом уночі збили і, звісно ж, втрат немає.

Втім, наразі немає жодного підтвердження цієї інформації з боку Збройних сил України.

Раніше ми повідомляли, що цієї ночі в окупантів було гучно. У Криму їх об'єкти атакували щонайменше 13 безпілотників. Ворог запевняє, що всі вони були збиті.

Нагадуємо, що в ГУР прокоментували нещодавно опубліковане відео з Кримським мостом. Розвідники кажуть: це сигнал всім українцям та кримським татарам, які чекають на повернення законної влади на півострів, без жодних натяків.

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