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Продолжение следует — в ГУР показали загадочное видео с Крымским мостом

22 ноября 2023 09:33
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Продолжение следует — в ГУР показали загадочное видео с Крымским мостом
Крымский мост на видео ГУР. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Крымский мост уже давно является одной из главных мишеней украинских военных. В том числе, для Главного управления разведки Украины.

В подтверждение этого ГУР опубликовало очередное видео с этим вражеским объектом.

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"Крымский осенний ветер и абсолютно лишняя конструкция. Продолжение следует...", — говорится в лаконичном сообщении под видео.

Также на видео можно увидеть листок с надписью "ГУР Артан". "Артан" является спецподразделением, сформированным из офицеров ведомства и добровольцев.

ГУР Артон
ГУР Артон. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что пока существуют другие логистические пути, которыми пользуется РФ для снабжения своей армии, сносить Крымский мост бессмысленно. Однако этот незаконный объект будет разрушен, как только это будет военной целесообразностью.

Напоминаем, что возле Крымского моста заметили густой дым. Местные говорят, что слышали взрывы.

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