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У Севастополі знову перекрили Кримський міст й оголосили повітряну тривогу

30 жовтня 2023 11:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Севастополі знову перекрили Кримський міст й оголосили повітряну тривогу
Кримський міст. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні вдень, 30 жовтня, у тимчасово окупованому Криму знову перекрили Керченський міст. У Севастополі оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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За інформацією місцевих, Кримський міст перекрили. 

"Тих, хто перебуває на мосту і в зоні огляду, просимо зберігати спокій і дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки", — йдеться у повідомленні.

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Допис місцевого Telegram-каналу. Фото: скриншот

До того ж у Севастополі припинили рух морського та наземного громадського транспорту.

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Допис місцевого Telegram-каналу. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Криму російські загарбники все частіше проводять потужні маневри своїми силами і засобами. Окупанти це роблять для того, аби захиститися від обстрілів і перерозподілити сили.

Також ми писали, що сьогодні, 30 жовтня, був призупинений рух транспорту на Кримському мосту. Окрім того, рух припинив морський пасажирський транспорт у Севастополі.

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