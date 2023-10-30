У Севастополі знову перекрили Кримський міст й оголосили повітряну тривогу
Сьогодні вдень, 30 жовтня, у тимчасово окупованому Криму знову перекрили Керченський міст. У Севастополі оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Тривога в Криму
За інформацією місцевих, Кримський міст перекрили.
"Тих, хто перебуває на мосту і в зоні огляду, просимо зберігати спокій і дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки", — йдеться у повідомленні.
До того ж у Севастополі припинили рух морського та наземного громадського транспорту.
Нагадаємо, у Криму російські загарбники все частіше проводять потужні маневри своїми силами і засобами. Окупанти це роблять для того, аби захиститися від обстрілів і перерозподілити сили.
Також ми писали, що сьогодні, 30 жовтня, був призупинений рух транспорту на Кримському мосту. Окрім того, рух припинив морський пасажирський транспорт у Севастополі.
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