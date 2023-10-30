У Севастополі знову перекрили Кримський міст й оголосили повітряну тривогу

Кримський міст. Фото: росЗМІ

Сьогодні вдень, 30 жовтня, у тимчасово окупованому Криму знову перекрили Керченський міст. У Севастополі оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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За інформацією місцевих, Кримський міст перекрили.

"Тих, хто перебуває на мосту і в зоні огляду, просимо зберігати спокій і дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки", — йдеться у повідомленні.

Допис місцевого Telegram-каналу. Фото: скриншот

До того ж у Севастополі припинили рух морського та наземного громадського транспорту.

Допис місцевого Telegram-каналу. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Криму російські загарбники все частіше проводять потужні маневри своїми силами і засобами. Окупанти це роблять для того, аби захиститися від обстрілів і перерозподілити сили.

Також ми писали, що сьогодні, 30 жовтня, був призупинений рух транспорту на Кримському мосту. Окрім того, рух припинив морський пасажирський транспорт у Севастополі.