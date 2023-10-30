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В Севастополе снова перекрыли Крымский мост и объявили воздушную тревогу

30 октября 2023 11:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Севастополе снова перекрыли Крымский мост и объявили воздушную тревогу
Крымский мост. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня днем, 30 октября, во временно оккупированном Крыму снова перекрыли Керченский мост. В Севастополе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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По информации местных, Крымский мост перекрыли.

"Тех, кто находится на мосту и в зоне досмотра, просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — говорится в сообщении.

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Пост местного Telegram-канала. Фото: скриншот

К тому же в Севастополе прекратили движение морского и наземного общественного транспорта.

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Пост местного Telegram-канала. Фото: скриншот

Напомним, в Крыму российские захватчики все чаще производят мощные маневры своими силами и средствами. Оккупанты это делают для того, чтобы защититься от обстрелов и перераспределить силы.

Также мы писали, что сегодня, 30 октября, было приостановлено движение транспорта по Крымскому мосту. Кроме того, движение приостановило морской пассажирский транспорт в Севастополе.

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