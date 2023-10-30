Гуменюк пояснила, навіщо окупанти проводять потужні маневри в Криму

Вигляд на Кримський міст. Фото: росЗМІ

У Криму російські загарбники все частіше проводять потужні маневри своїми силами і засобами. Окупанти це роблять для того, аби захиститися від обстрілів і перерозподілити сили.

Про це розповіла речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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Гуменюк розповіла, що у Криму окупанти намагалися створити дуже потужний військовий хаб, де буде зберігатися і знаходитися в певному ступені готовності їх ресурс. Однак українські обстріли їх дістали й там і для того, аби захиститися вони проводять потужні маневри своїми силами та засобами.

"Усвідомлюючи, що сезон "бавовни" триває і досяжність Кримського півострова для Сил оборони є реальною, окупанти намагаються маневрами захиститися і перерозподілити сили", — повідомила речниця Сил оборони півдня.

Окрім того, вона додала, що згадані сили ворога частково постачаються на лівобережжя, материкову частину України, а частково росіяни намагаються захистити те, що є у самому Криму.

Нагадаємо, що у ніч проти 30 жовтня було атаковано місце дислокації ракетно-зенітного полку ППО МО РФ у Криму. 17 військовослужбовців окупаційної армії поранено.