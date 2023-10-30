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Гуменюк объяснила, зачем оккупанты проводят мощные маневры в Крыму

30 октября 2023 10:18
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Гуменюк объяснила, зачем оккупанты проводят мощные маневры в Крыму
Вид на Крымский мост. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Крыму российские захватчики все чаще производят мощные маневры своими силами и средствами. Оккупанты это делают для того, чтобы защититься от обстрелов и перераспределить силы.

Об этом рассказала представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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Зачем оккупанты проводят мощные маневры в Крыму

Гуменюк рассказала, что в Крыму оккупанты пытались создать очень мощный военный хаб, где будет храниться и находиться в определенной степени готовности их ресурс. Однако украинские обстрелы их достали и там и для того, чтобы защититься, они проводят мощные маневры своими силами и средствами.

"Осознавая, что сезон "хлопка" продолжается и достижимость Крымского полуострова для Сил обороны реальна, оккупанты пытаются маневрами защититься и перераспределить силы", — сообщила представитель Сил обороны юга.

Кроме того, она добавила, что упомянутые силы врага частично поставляются на левобережье, материковую часть Украины, а частично россияне пытаются защитить то, что есть в Крыму.

Напомним, что в ночь на 30 октября было атаковано место дислокации ракетно-зенитного полка ПВО МО РФ в Крыму. 17 военнослужащих оккупационной армии ранены.

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