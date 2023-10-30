Нічна атака на полк в Криму — стало відомо скільки військових РФ поранено

Поранені окупанти. Фото: росЗМІ

Російські журналісти розповіли, що у ніч проти 30 жовтня було атаковано місце дислокації ракетно-зенітного полку ППО МО РФ у Криму. 17 військовослужбовців окупаційної армії поранено.

Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA.

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У пабліку заявили, що ракетна атака була здійснена 30 жовтня, близько 03:00 неподалік села Оленівка. Атаковано місце дислокації ракетно-зенітного полку ППО.

Місце запуску ракет. Фото: t.me/astrapress

"17 військовослужбовців МО РФ поранено внаслідок нічної

атаки на ракетно-зенітний полк ППО в анексованому Криму. Пошкоджено 5 автомобілів, один із них не підлягає відновленню", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі 30 жовтня, у Севастополі було чутно потужні вибухи. Згодом був призупинений рух транспорту на Кримському мосту. Окрім того, рух припинив морський пасажирський транспорт у Севастополі.

Також ми писали, що нещодавно у тимчасово окупованому Криму міг підірватися російський гідрографічний катер "Владимир Козицкий". Відомо, що він призначений для пошуку морських мін, на одній з яких, ймовірно, й отримав ушкодження.