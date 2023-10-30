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Ночная атака на полк в Крыму — стало известно, сколько военных РФ ранены

30 октября 2023 09:26
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Ночная атака на полк в Крыму — стало известно, сколько военных РФ ранены
Раненые оккупанты. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Российские журналисты рассказали, что в ночь на 30 октября было атаковано место дислокации ракетно-зенитного полка ПВО МО РФ в Крыму. 17 военнослужащих оккупационной армии ранены.

Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA.

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В паблике заявили, что ракетная атака была совершена 30 октября, около 03:00 недалеко от села Оленевка. Атаковано место дислокации ракетно-зенитного полка ПВО.

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Место запуска ракет. Фото: t.me/astrapress

"17 военнослужащих МО РФ ранены в результате ночной
атаки на ракетно-зенитный полк ПВО в аннексированном Крыму Повреждены 5 автомобилей, один из них не подлежит восстановлению", — говорится в сообщении.

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Напомним, ночью 30 октября, в Севастополе были слышны мощные взрывы. Впоследствии было приостановлено движение транспорта по Крымскому мосту. Кроме того, движение приостановило морской пассажирский транспорт в Севастополе.

Также мы писали, что недавно во временно оккупированном Крыму мог подорваться российский гидрографический катер Владимир Козицкий. Известно, что он предназначен для поиска морских мин, на одной из которых, вероятно, получил повреждение.

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