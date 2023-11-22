Далі буде — у ГУР показали загадкове відео із Кримським мостом

Кримський міст на відео ГУР. Фото: скриншот

Кримський міст уже давно є однією з головних мішеней для українських військових. Зокрема, для Головного управління розвідки України.

Для підтвердження цього ГУР опублікувало чергове відео з цим ворожим об'єктом.

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"Кримський осінній вітер і абсолютно зайва конструкція. Далі буде…", — говориться у лаконічному повідомленні під відео.

Також на відео можна побачити листок з написом "ГУР Артан". "Артан" є спецпідрозділом, сформованим з офіцерів відомства і добровольців.

ГУР Артан. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що допоки існують інші логістичні шляхи, якими користується РФ для постачання своєї армії, зносити Кримський міст немає сенсу. Однак цей незаконний обʼєкт буде зруйновано, як тільки це матиме військову доцільність.

Нагадуємо, що біля Кримського моста помітили густий дим. Місцеві кажуть, що чули вибухи.