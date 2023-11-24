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В Джанкое сообщают о попадании по воинской части оккупантов

24 ноября 2023 12:02
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Джанкое сообщают о попадании по воинской части оккупантов
Пожар в Джанкое. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Джанкое, что находится во временно оккупированном Крыму, этой ночью можно было видеть масштабный пожар. Это может быть результатом удачного попадания по воинской части российских захватчиков.

Соответствующее видео распространяется на Telegram-каналах.

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В Джанкое сообщают о попадании по воинской части оккупантов.

В сети публикуют видео пожары якобы на месте попадания беспилотника. В то же время оккупационная "власть" сообщает, что все БпЛА над полуостровом ночью сбили и, конечно, потерь нет.

Впрочем, пока нет никакого подтверждения этой информации со стороны Вооруженных сил Украины.

Ранее мы сообщали, что этой ночью у оккупантов было громко. В Крыму их объекты атаковали не менее 13 беспилотников. Враг уверяет, что все они были сбиты.

Напомним, что в ГУР прокомментировали недавно опубликованное видео с Крымским мостом. Разведчики говорят: это сигнал всем украинцам и крымским татарам, которые ждут возвращения законной власти на полуостров, без намеков.

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