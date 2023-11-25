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Партизаны АТЕШ рассказали подробности удара по воинской части россиян в Джанкое

25 ноября 2023 15:24
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Партизаны АТЕШ рассказали подробности удара по воинской части россиян в Джанкое
Пожар в Джанкое 24 ноября. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

К ночным ударам по объектам врага во временно оккупированном Джанкое причастны местные жители и партизаны. Они передавали всю собранную информацию об оккупантах украинским "центрам принятия решений".

Об этом сообщает партизанское движение АТЕШ.

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"Последние месяцы мы часто публиковали информацию о расположении ПВО, РЛС, центров подготовки мобилизованных ВС РФ в Джанкое. Всю собранную информацию от источников в войсках, от мирных жителей мы передавали напрямую "центрам принятия решений Украины", — говорится в сообщении.

Так, после поражения воинской части в Джанкое уничтожены не только РЛС и средства ПВО, но и личный состав оккупантов.

По данным источника АТЕШ, весь автотранспорт, предназначенный для перевозки погибших, с ночи и до настоящего момента привлечен для эвакуации тел.

"Отдельно зафиксировано передвижение 8-10 труповозок с телами 200-х ранним утром", — добавили партизаны.

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Скриншот поста АТЕШ

Напомним, что в ночь на 24 ноября в оккупированном Крыму, в районе Джанкоя, раздались взрывы. Впоследствии россияне перекрыли мост через Керченский пролив.

Кроме того, мы писали, что в Джанкое сообщают о попадании по воинской части оккупантов. Там произошел масштабный пожар. В то же время оккупационные "власти" заявили, что все БпЛА над полуостровом сбили, а потерь нет.

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