Партизани АТЕШ проникли до лав військової поліції в Криму

Російські військові патрулюють вулиці Джанкоя. Фото: Telegram/АТЕШ

У тимчасово окупованому Криму партизани руху "АТЕШ" проникли до лав військової поліції в Джанкої. Внаслідок чого окупанти посилили патрулювання міста.

Про це повідомляє АТЕШ.

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"Наші агенти доповіли, що у Джанкої у зв'язку з роботою партизанів була дана команда на посилення патрулювання міста", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тепер місто патрулюють група військових з чотирьох-п'яти осіб.

Партизани закликали представників військової поліції Джанкоя перейти на бік України.

Автомобіль військових РФ у Джанкої. Фото: АТЕШ

Російські військові на вулицях Джанкоя. Фото: АТЕШ

Російські військові патрулюють вулиці в Джанкої. Фото: АТЕШ

Нагадаємо, що агент партизанського руху "АТЕШ" успішно провів розвідувальні дії на території однієї з частин Чорноморського флоту Росії, яка розташована у Феодосії, Крим. Йому вдалося сфотографувати всі важливі об'єкти на території частини.

Також ми писали, що до тимчасово окупованого Кримського півострова прибули нові російські мобілізовані. Повідомляється, що вони наразі перебувають у Джанкої.

Крім того, партизанський рух "АТЕШ" зафіксував ешелон військової техніки російських окупантів у Воронежі. Вона рухається в бік України.