Партизаны АТЕШ проникли в ряды военной полиции в Крыму

Российские военные патрулируют улицы Джанкоя. Фото: Telegram/АТЕШ

Во временно оккупированном Крыму партизаны движения "АТЕШ" проникли в ряды военной полиции в Джанкое. В результате оккупанты усилили патрулирование города.

Об этом сообщает АТЕШ.

Читайте также:

Партизаны проникли в ряды полиции в Крыму

"Наши агенты доложили, что в Джанкое в связи с работой партизан была дана команда на усиление патрулирования города", — говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь город патрулируют группа военных из четырех-пяти человек.

Партизаны призвали представителей военной полиции Джанкоя перейти на сторону Украины.

Автомобиль военных РФ в Джанкое. Фото: АТЕШ

Российские военные на улицах Джанкоя. Фото: АТЕШ

Российские военные патрулируют улицы в Джанкое. Фото: АТЕШ

Напомним, что агент партизанского движения "АТЕШ" успешно провел разведывательные действия на территории одной из частей Черноморского флота России, расположенной в Феодосии, Крым. Ему удалось запечатлеть все важные объекты на территории части.

Также мы писали, что к временно оккупированному Крымскому полуострову прибыли новые мобилизованные россияне. Сообщается, что они находятся в Джанкое.

Кроме того, партизанское движение "АТЕШ" зафиксировало эшелон военной техники российских оккупантов в Воронеже. Она двигается в сторону Украины.