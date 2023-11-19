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Партизаны АТЕШ проникли в ряды военной полиции в Крыму

19 ноября 2023 10:55
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Партизаны АТЕШ проникли в ряды военной полиции в Крыму
Российские военные патрулируют улицы Джанкоя. Фото: Telegram/АТЕШ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Во временно оккупированном Крыму партизаны движения "АТЕШ" проникли в ряды военной полиции в Джанкое. В результате оккупанты усилили патрулирование города.

Об этом сообщает АТЕШ.

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Партизаны проникли в ряды полиции в Крыму

"Наши агенты доложили, что в Джанкое в связи с работой партизан была дана команда на усиление патрулирования города", — говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь город патрулируют группа военных из четырех-пяти человек.

Партизаны призвали представителей военной полиции Джанкоя перейти на сторону Украины.

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Автомобиль военных РФ в Джанкое. Фото: АТЕШ
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Российские военные на улицах Джанкоя. Фото: АТЕШ
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Российские военные патрулируют улицы в Джанкое. Фото: АТЕШ

Напомним, что агент партизанского движения "АТЕШ" успешно провел разведывательные действия на территории одной из частей Черноморского флота России, расположенной в Феодосии, Крым. Ему удалось запечатлеть все важные объекты на территории части.

Также мы писали, что к временно оккупированному Крымскому полуострову прибыли новые мобилизованные россияне. Сообщается, что они находятся в Джанкое.

Кроме того, партизанское движение "АТЕШ" зафиксировало эшелон военной техники российских оккупантов в Воронеже. Она двигается в сторону Украины.

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