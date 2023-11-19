Партизаны АТЕШ проникли в ряды военной полиции в Крыму
Во временно оккупированном Крыму партизаны движения "АТЕШ" проникли в ряды военной полиции в Джанкое. В результате оккупанты усилили патрулирование города.
Об этом сообщает АТЕШ.
Партизаны проникли в ряды полиции в Крыму
"Наши агенты доложили, что в Джанкое в связи с работой партизан была дана команда на усиление патрулирования города", — говорится в сообщении.
Отмечается, что теперь город патрулируют группа военных из четырех-пяти человек.
Партизаны призвали представителей военной полиции Джанкоя перейти на сторону Украины.
Напомним, что агент партизанского движения "АТЕШ" успешно провел разведывательные действия на территории одной из частей Черноморского флота России, расположенной в Феодосии, Крым. Ему удалось запечатлеть все важные объекты на территории части.
Также мы писали, что к временно оккупированному Крымскому полуострову прибыли новые мобилизованные россияне. Сообщается, что они находятся в Джанкое.
Кроме того, партизанское движение "АТЕШ" зафиксировало эшелон военной техники российских оккупантов в Воронеже. Она двигается в сторону Украины.
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